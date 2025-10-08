Gold-Silver Rate Today: करवा चौथ से दो दिन पहले सोना ₹1 लाख 21 हजार पार, चांदी भी हुई महंगी, यहां देखें लेटेस्ट रेट

करवा चौथ का त्योहार 2 दिन बाद यानी 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इस त्योहार से पहले सोना-चांदी की कीमतों में फिर से बड़ा उछाल देखने को मिला है. बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 को कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1 लाख 21 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई है. वहीं, चांदी का रेट 1 लाख 50 हजार रुपये प्रति किलो से अधिक है.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (India Bullion And Jewellers Association) के मुताबिक, मंगलवार, 7 अक्टूबर की शाम को 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट (Gold Rate) 109866 रुपये प्रति 10 ग्राम था जो आज, 8 अक्टूबर की सुबह बढ़ोतरी के साथ 111568 रुपये तक आ गया है. इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना महंगा हुआ है और चांदी की कीमत में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
Gold Price Today 8 October: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट
|शुद्धता
|मंगलवार शाम का रेट
|बुधवार
सुबह का रेट
|कितना महंगा हुआ गोल्ड/सिल्वर
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|119941
|121799
|₹1,858 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|119461
|121311
|₹1,850 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|109866
|111568
|₹1,702 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|89956
|91349
|₹1,393 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|70166
|71252
|₹1,086 महंगा
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|149441
|150783
|₹1,342 महंगी
जानें मंगलवार को सोना-चांदी का भाव
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (India Bullion And Jewellers Association) के मुताबिक, मंगलवार को भी सुबह के मुकाबले शाम के समय सोने के दाम में मामूली सी गिरावट देखी गई थी. वहीं चांदी का भाव थोड़ा से बढ़ गया था.
IBJA रेट (मंगलवार. 7 अक्टूबर 2025)
सोना (999 शुद्धता):
सुबह का रेट: ₹119967 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹119941 प्रति 10 ग्राम
चांदी (999 शुद्धता) :
सुबह का रेट: ₹149438 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹149441 प्रति किलो
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इसकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. आपको बता दें कि गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होती है. बता दें, IBJA की ओर से केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित दाम शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.