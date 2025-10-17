scorecardresearch
 

'कुछ बड़ा होने वाला है...' इकोनॉमिस्‍ट ने Gold पर दे दी बड़ी वार्निंग!

सोना अपने रिकॉर्ड स्‍तर पर पहुंच चुका है, जिस कारण निवेशकों में निवेश को लेकर एक डर भी बना हुआ है कि अगर वे इस स्‍तर पर सोना खरीदते हैं तो कहीं उन्‍हें नुकसान ना हो जाए. इस बीच, इकोनॉमिस्‍ट ने चेतावनी दी है.

Advertisement
X
सोने को लेकर बड़ी चेतावनी. (Photo: Reuters)
सोने को लेकर बड़ी चेतावनी. (Photo: Reuters)

पिछले कुछ समय से गोल्‍ड और सिल्‍वर इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि आम आदमी के लिए ज्‍वेलरी या सोने-चांदी की कोई चीज खरीदना मुश्किल हो गया है. निवेशक भी गोल्‍ड-सिल्‍वर की बढ़ती कीमतों को लेकर हैरान हैं. इस बीच, एक बड़े इकोनॉमिस्‍ट ने Gold पर बड़ी वार्निंग दे दी है. उनका कहना है कि गोल्‍ड में कुछ बड़ा होने का डर है. 

यूरो पैसिफिक एसेट मैनेजमेंट के मुख्य अर्थशास्त्री और वैश्विक रणनीतिकार पीटर शिफ का कहना है कि पिछले 5 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही हफ्ते में सोना इतना चढ़ा हो. यह स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है. ऐसे में गोल्‍ड की कीमतों को लेकर एक डर पैदा हो रहा है.  

उन्‍होंने कहा कि यह गंभीर हालात हैं. सोना 4,370 डॉलर पर है. आज रात यह 4,400 डॉलर तक पहुंच सकता है. यह सिर्फ एक सप्‍ताह में 10% की बढ़ोतरी है. मुझे लगता है कि इसमें कुछ बड़ा होने वाला है. 

सम्बंधित ख़बरें

धनतेरस पर खरीदना है सोना-चांदी? फटाफट यहां चेक करें लेटेस्ट रेट 
Gold Smuggling Rise In India
सोना क्यों इतना महंगा? पर्दे के पीछे चल रहा है ये बड़ा खेल... कमाई अंधाधुंध! 
Silver Gold Price
धनतेरस पर मत खरीदें ज्‍वेलरी... चांदी के बर्तन या सिक्‍के पड़ेंगे सस्‍ते, समझें गणित 
Silver Price Drop
अचानक चांदी हो गई 8000 रुपये सस्ती, जानिए 24k गोल्‍ड का रेट 
silver prices india dhanteras diwali shoot up bullish correction
धनतेरस से पहले चांदी सस्ती, सोना फिर हुआ महंगा, जानिए आज का रेट 

रिकॉर्ड हाई पर सोना 
शुक्रवार को सोने की कीमतें 4,300 डॉलर प्रति औंस के स्तर को पार कर गईं, जिससे रिकॉर्ड तेजी जारी रही और मार्च 2020 के बाद से सबसे मजबूत साप्ताहिक बढ़त दर्ज की है. 0233 GMT तक हाजिर सोना 0.3 प्रतिशत बढ़कर 4,336.18 डॉलर प्रति औंस हो गया, जो 4,378.69 डॉलर के उच्च स्तर को छूने के बाद हुआ था. दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 1 प्रतिशत बढ़कर 4,348.70 डॉलर पर पहुंच गया. 

Advertisement

इस सप्‍ताह इतना महंगा हुआ सोना
वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश इनफ्लो में नए सिरे से आई तेजी के बीच बढ़ती निवेशक डिमांड से इस सप्‍ताह सर्राफा की कीमतों में लगभग 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. अमेरिका-चीन व्यापार तनाव और क्षेत्रीय बैंकों में अस्थिरता को लेकर लगातार चिंताओं के साथ-साथ फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और कटौती की उम्‍मीदों ने इस तेजी में और योगदान दिया है. 

इस साल इतनी बढ़ी सोने-चांदी की कीमत
सोने की कीमत में इस साल 65 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. वहीं चांदी ने इस साल करीब 70 फीसदी का रिटर्न दिया है. सोने की बढ़त के साथ ही चांदी भी 54.35 डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर है, लेकिन 0.7 प्रतिशत की गिरावट के साथ 53.86 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई. प्लैटिनम 0.7 प्रतिशत गिरकर 1,701 डॉलर प्रति औंस और पैलेडियम 0.4 प्रतिशत गिरकर 1,607.93 डॉलर पर आ गया, हालांकि दोनों धातुओं में साप्ताहिक बढ़त की संभावना बनी हुई थी. 

आज एमसीएक्‍स पर सोना-चांदी का भाव
एमसीएक्‍स पर सोना आज 1398 रुपये चढ़कर 131250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. वहीं चांदी में मामूली तेजी आई है और यह 167677 प्रति किलो पर कारोबार कर रहा है. हालांकि दिन की शुरुवात में सोना-चांदी दोनों की कीमतों में करीब 2000 रुपये की दछाल थी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement