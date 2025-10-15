Gold Silver Price: चांदी हुई सस्ती, नहीं थम रहा सोने का दाम, जानें 22 कैरेट गोल्ड कितना महंगा हुआ

आज बुधवार को सोने की कीमतों में फिर से उछाल देखने को मिला है. 15 अक्टूबर 2025 को कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1 लाख 26 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के ज्यादा पहुंच गई है. हालाकि आज चांदी के रेट में गिरावट दर्ज की गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, मंगलवार, 14 अक्टूबर की शाम को 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट (Gold Rate) 115555 रुपये प्रति 10 ग्राम था जो बुधवार, 15 अक्टूबर की सुबह बढ़ोतरी के साथ 116141 रुपये तक आ गया है. इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना महंगा हुआ है और चांदी की कीमत में भी गिरावट दर्ज की गई है.

Gold-Silver Price Today 15 October: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

आज चांदी (प्रति 1 किलो) 1,633 रुपये सस्ती हुई है.

शुद्धता मंगलवार शाम का रेट बुधवार

सुबह का रेट कितना महंगा हुआ गोल्ड/सिल्वर सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 126152 126792 ₹640 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 125647 126284 ₹637 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 115555 116141 ₹586 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 94614 95094 ₹480 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 73799 74173 ₹374 महंगा चांदी (प्रति 1 किलो) 999 178100 176467 ₹1,633 सस्ती

जानें मंगलवार को सोना-चांदी का रेट

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, मंगलवार को भी सोने के दाम बढ़े थे, मंगलवार 14 अक्टूबर को सोने और चांदी के दामों में सुबह के मुकाबले शाम को बढ़ोतरी देखने को मिली थी.

IBJA रेट (मंगलवार. 14 अक्टूबर 2025)

सोने का भाव(999 शुद्धता):

सुबह का रेट: ₹125682 प्रति 10 ग्राम

शाम का रेट: ₹126152 प्रति 10 ग्राम

चांदी का भाव (999 शुद्धता) :

सुबह का रेट: ₹176175 प्रति किलो

शाम का रेट: ₹178100 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए भाव पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है. ध्यान दें कि गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है. यह भी जान लें कि IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते.

