Shah Rukh Khan Networth: 60 साल के हुए शाहरुख खान, अरबपतियों के क्लब में हैं शामिल... जानिए नेटवर्थ

बॉलीवुड में 'किंग खान' के नाम से पहचाने जाने वाले शाहरुख खान का आज जन्मदिन (Shah Rukh Khan Birthday) है. वे 60 साल के हो गए. दिल्ली से मुंबई पहुंचने वाले शाहरुख खान ने छोटे पर्दे से बॉलीवुड का किंग बनने तक का सफर तय किया. यही नहीं कमाई के मामले वे बहुत आगे हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने हाल ही अरबपतियों के क्लब (Billionaire Shah Rukh Khan) में भी एंट्री मारी है. M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में उन्हें शामिल किया गया है. आइए जानते हैं इनकी नेटवर्थ के बारे में विस्तार से...

अरबपति हैं 60 साल के शाहरुख खान

फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' हो या फिर 'दिल तो पागल है', 'करण-अर्जुन', 'कुछ-कुछ होता है' जैसी सदाबहार फिल्में हों, या 'पठान' और 'जवान' जैसी एक्शन मूवीज, अपनी एक्टिंग की दम पर बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान करोड़ों दिलों पर राज करते हैं. 2 नवंबर 1965 को जन्मे शाहरुख रविवार को 60 साल के हो गए. King Khan की गिनती सबसे अमीर अभिनेताओं में की जाती है. हाल ही में इन्हें अरबपतियों की लिस्ट में शामिल किया गया है.

12490 करोड़ की संपत्ति के मालिक

भारत में अमीरों की तादाद में साल-दर-साल इजाफा देखने को मिल रहा है. इसमें लगातार नए नाम जुड़ते जा रहे हैं और ये न सिर्फ बिजनेस जगत से हैं, बल्कि स्पोर्ट्स से लेकर बॉलीवुड तक से हैं. बीते दिनों जारी की गई एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में शामिल अरबपतियों में बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने पहली बार एंट्री ली. उन्हें 12,490 करोड़ रुपये की संपत्ति (Shah Rukh Khan Networth) के साथ बिलेनियर्स क्लब में रखा गया.

बीते साल के मुकाबले 71% बढ़ी संपत्ति

अपने अभिनय की दम पर किंग खान का तमगा हासिल करने वाले शाहरुख खान की नेटवर्थ में सबसे बड़ा हिस्सा उनकी एक्टिंग से होने वाली कमाई का है. इसके अलावा प्रोडक्शन से लेकर एंडोर्समेंट तक में वे सबसे आगे रहते हैं. रिपोर्ट की मानें तो बीते साल 2024 की तुलना में उनकी संपत्ति में 71% की जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इसमें उनकी पत्नी गौरी खान द्वारा को-फाउंडेड रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की कमाई का भी बड़ा रोल है.

रिपोर्ट्स की मानें तो रेड चिली एंटरटेंनमेंट ने FY23 में 85 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था. इसके अलावा शाहरुख खान की फिल्म जवान ने भी संपत्ति में जोरदार इजाफा किया. सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान का बजट 300 करोड़ रुपये और इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 640.25 करोड़ रुपये और दुनिया भर में 1,160 करोड़ रुपये की कमाई की.

सबसे बड़े टैक्सपेयर एक्टर किंग खान

Shah Rukh Khan न सिर्फ संपत्ति में आगे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले एक्टर्स की लिस्ट में टॉप पर हैं. बीते साल आई फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट पर नजर डालें, तो वित्त वर्ष 2024 में बॉलीवुड किंग शाहरुख खान हाईएस्ट टैक्स पेयर एक्टर रहे थे. उन्होंने 92 करोड़ का टैक्स भरा था. इस मामले में शाहरुख खान ने साउथ एक्टर विजय थलापति समेत कई बॉलीवुड स्टार्स को भी पीछे छोड़ दिया था.

