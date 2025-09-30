सेंसेक्‍स आज 97 अंक टूटकर 80267 पर क्‍लोज हुआ तो वहीं निफ्टी 23 अंक गिरकर 24611 पर बंद हुआ. बैंक निफ्टी में 174 अंकों की उछाल रही. शेयर बाजार लगातार 8वें दिन से टूट रहा है. इस गिरावट के कई मुख्‍य कारण हैं, लेकिन गिरावट FII की लगातार बिकवाली के कारण आ रही है. यह तेज गिरावट 1 अक्टूबर को होने वाले RBI के नीतिगत फैसले से पहले आई है.

एलकेपी सिक्‍योरिटीज के टेक्‍नोलॉजी एक्‍सपर्ट वत्‍सल भुवा ने मंथली एक्‍सायरी के दिन कहा कि निफ्टी 50 इंडेक्‍स कमजोर होकर बंद हुआ और इसे 24,750 सेक्‍टर के आसपास अपने 100 डे EMA के पास कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा.

क्‍या करें निवेशक?

एक्‍सपर्ट ने कहा कि पिछले तीन सत्रों से इंडेक्‍स निचले-उच्‍च-निचले-निचले पैटर्न बना रहा है, जो मजबूत मंदी कंट्रोल को दिखाता है. जब तक निफ्टी अपने 50-दिवसीय ईएमए को फिर से हासिल करके उससे ऊपर नहीं टिकता, तब तक शॉर्ट टर्म नजरिया खतरनाक होगा. तत्‍काल सपोर्ट 24,500 पर है, जबकि रेसिस्‍टेंस 24,800 के आसपास है. एक्‍सपर्ट ने कहा कि आरबीआई की नीतिगत घोषणाओं और ऑटो बिक्री के आंकड़ों के बाद, बाजार की धारणा और भी बेहतर हो सकती है, इसलिए सतर्क रुख अपनाने की सलाह दी जाती है.

आज सेंसेक्‍स ये टॉप शेयर टूटे

आज सेंसेक्‍स में सबसे ज्‍यादा गिरावट भारती एयरटेल के शेयरों में रही, जो 1.18 प्रतिशत गिरकर 1,878.90 रुपये पर बंद हुआ. ITC के शेयर 1.13 फीसदी टूट गया, जबकि ट्रेंट, बजाज फिनसर्व, टाइटन और टेक महिंद्रा के शेयरों में 0.99 प्रतिशत, 0.93 प्रतिशत, 0.85 प्रतिशत और 0.70 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.

इन शेयरों की वजह से इतना टूटा मार्केट

रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, ITC, L&T और टाइटन नामक पांच शेयरों ने सेंसेक्स की गिरावट में भारी योगदान दिया. सेक्‍टोरियल इंडेक्‍स में बीएसई FMCG इंडेक्‍स 0.39 प्रतिशत गिरकर 20,107.82 पर आ गया, जबकि बीएसई टेलीकॉम इंडेक्‍स 0.93 प्रतिशत गिरकर 2,792.09 पर बंद हुआ. बीएसई सेंसेक्स में टीसीएस ने 52 सप्ताह का नया निचला स्तर 2,886 रुपये छुआ है.

156 शेयर 52 हफ्तों के निचले स्‍तर पर

कुल मिलाकर, बीएसई पर एक्टिव से कारोबार करने वाले 4,260 शेयरों में से 2,072 बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 2,019 में गिरावट आई और 169 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए. सत्र के दौरान, 141 शेयरों ने अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर को छुआ, जबकि 156 शेयर 52-सप्ताह के नीचे तक पहुंच गए. इस बीच, 234 शेयरों में ऊपरी सर्किट और 172 में निचला सर्किट लगा.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

