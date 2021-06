ED ने बेची भगोड़े विजय माल्या की परिसंपत्तियां, SBI कंसोर्टियम को मिले 5,800 करोड़

देश से फरार शराब व्यवसायी विजय माल्या के लोन डिफॉल्ट मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कई परिसंपत्तियां जब्त की थीं. अब इन्हें बेचकर वह बैंकों के लोन की उगाही कर रहा है. इसमें से SBI के नेतृत्व वाले बैंक कंसोर्टियम को 5,800 करोड़ रुपये से अधिक मिले हैं.

जब्त किए थे यूबीएल के शेयर

विजय माल्या के ऋण धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करते वक्त ईडी ने कई परिसंपत्तियां जब्त की थीं. इनमें माल्या की कंपनी यूनाइटेड बेवरेजेस लिमिटेड (UBL) के शेयर भी शामिल थे. ईडी ने हाल ही में इन शेयर की बिक्री की और इससे हासिल राशि में से SBI के नेतृत्व वाले बैंक कंसोर्टियम को 5,824.5 करोड़ रुपये की रकम वापस की है.

डीआरटी ने 23 जून को बेचे शेयर

माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने ईडी को यूबीएल के 6,624 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर SBI के नेतृत्व वाले बैंक कंसोर्टियम को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था. इसके बाद ईडी ने ये शेयर बैंक समूह को हस्तांतरित कर दिए. और बाद में 23 जून को विवाद समाधान न्यायाधिकरण (DRT) ने इन शेयर की बिक्री की. ईडी ने खुद इसकी जानकारी ट्वीट करके दी.

Today, SBI led consortium received Rs 5824.5 Crore in its account from the sale of shares of United Breweries Limited. The sale had taken place on 23.06.2021 as sequel to the transfer of the shares to the Recovery Officer by ED. pic.twitter.com/g1HRs5g7kF