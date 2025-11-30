'30 साल पुराना बुलबुला फूटा...', Robert Kiyosaki बोले- भयंकर क्रैश शुरू, बचने का सिर्फ ये तरीका

'रिच डैड पुअर डैड' (Rich Dad Poor Dad) के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki) ने एक बार फिर अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि भयंकर क्रैश की शुरुआत हो चुकी है. इसके साथ ही मशहूर लेखक ने जापान का उदाहरण देते हुए कहा कि Japan में 30 साल पुराना बुलबुला भी फूट गया है. इस Warning के साथ उन्होंने बचने के उपाय शेयर करते हुए बताया है कि कैसे इसके असर से खुद को बचा सकते हैं. उनका ये पोस्ट तेजी से वायरल (Viral Post) हो रहा है.

कियोसाकी ने जापान का जिक्र किया

Robert Kiyosaki ने अपनी इस नई पोस्ट में जापान का जिक्र किया है. उन्होंने लिखा, '30 साल का बुलबुला फूट रहा है, जापान ने 'कैरी ट्रेड' खत्म किया. तीन दशक से जापान ने ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टर्स को अरबों का लोन दिया है और पैसा रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़ और अन्य बिजनेस में आया.' उन्होंने आगे लिखा कि अब Japan Carry Trade ने दुनिया के एसेट्स को उड़ा दिया, उसने ग्लोबल एसेट्स में एक पिन लगा दी और थैंक्सगिविंग पर इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश शुरू हो गया है.

30 YEAR BUBBLE BURSTING



Japan ends “CARRY TRADE” ending.



For 30 years Japan has loaned billions to investors in global markets, and money flowed into real estate, stocks, bonds, commodities & businesses.



The Japanese “carry trade” blew the assets of the world….into the… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 29, 2025

'क्रैश का शिकार होने से बचें'

भयंकर क्रैश शुरू होने की चेतावनी के साथ रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki Crash Warning) ने अपनी ट्विटर (अब X) पोस्ट में लिखा, 'जैसे-जैसे ग्लोबल एसेट बबल फूट रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है. कुछ उपाय हैं जो आपको इतिहास के सबसे बड़े क्रैश का शिकार होने से बचा सकते हैं.' उन्होंने सलाह देते हुए कहा है कि शिकार होने के बजाय, मेरा इरादा है कि आप गरीब होने के बजाय शायद अमीर बनें.

लाखों लोग गरीब होंगे, अपना लें ये टिप्स

रिच डैड पुअर डैड के लेखक ने अपनी पोस्ट में बताया कि मैं तेल और नेचुरल गैस जैसी एनर्जी में इन्वेस्ट करता हूं. हम सब जानते हैं कि AI लाखों नौकरियां खत्म कर देगा. आप प्राइवेट इक्विटी के ज़रिए तेल और नैचुरल गैस कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसा मैं करता हूं. या आप अपने सभी फाइनेंशियल प्लानर या स्टॉक ब्रोकर और एनर्जी कंपनियों को ETF या म्यूचुअल फ़ंड के जरिए निवेश कर सकते हैं.

कियोसाकी ने आगे लिखा, 'मैं ऐसा ही कर रहा हूं, मैं और अमीर बनने का प्लान बना रहा हूं, लेकिन दुख की बात है कि इस क्रैश में लाखों लोग बेरोजगार, गरीब हो जाएंगे और ज्यादातर चांस है कि वे बेघर भी होंगे.' उन्होंने लिखा कि ये मेरे सुझाव हैं, मैं इन्हें मानने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा. अपना ध्यान रखें.

