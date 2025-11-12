पहले डराया... अब रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा- 'किसी को एक मछली मत दो, मछली पकड़ना सिखाओ'

मशहूर किताब 'रिच डैड पुअर डैड' (Rich Dad Poor Dad) के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने जहां रविवार को सोशल मीडिया के जरिए निवेशकों को भयंकर क्रैश आने की चेतावनी देते हुए निवेश को लेकर आगाह किया. तो एक दिन बाद ही उन्होंने एक नई पोस्ट में खुद को और दूसरे लोगों को कैसे अमीर बनाया जाए, अलग ही अंदाज में समझाया. उन्होंने इसे एक जबर्दस्त उदाहरण देते हुए बताया. Robert Kiyosaki का ये पोस्ट तेजी के वायरल (Viral Post) हो रहा है.

और पढ़ें

कियोसाकी बोले- 'गरीबों को पैसे न दें'

Robert Kiyosaki ने अपनी पोस्ट में बड़ी सलाह देते हुए लिखा, 'मुझे गरीब लोगों के लिए बुरा लगता है, लेकिन मैं गरीबों को पैसे देकर उनकी मदद करने पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूं.' उन्होंने बताया कि मैंने संडे स्कूल से ये सीखा है कि अगर आप किसी इंसान को एक मछली देते हैं, तो फिर उसे एक दिन खाना खिलाएंगे. वहीं अगर आप उस इंसान को मछली पकड़ना सिखा देते हैं, तो इससे उसको जिंदगी भर का खाना मिल सकता है.

निवेश का ये गुर बड़े काम का

अपनी ट्विटर (अब X) पोस्ट में दरअसल, रॉबर्ट कियोसाकी ने लोगों की मदद करते हुए उन्हें कमाई का तरीका बताने पर जोर दिया. इसके साथ ही उन्होंने अमीर बनने के लिए निवेश का एक बड़ा गुर भी बताया. रिच डैड पुअर डैड के लेखक ने लिखा, 'मेरे अमीर डैड का इन्वेस्टमेंट नियम हमेशा याद रखें, आपका फायदा तब होता है जब आप खरीदते हैं, न कि तब जब आप बेचते हैं.'

Advertisement

कियोसाकी ने अपने पिछले ट्वीट का हवाला देते हुए कहा कि सिल्वर $50 का स्तर पार कर गया और इसका अगला टारगेट $70? ये खबर मेरे लिए अच्छी खबर है और मैं इसे लेकर उत्साहित भी हूं. इस भाव पर अभी दुनिया में ज़्यादातर लोग, यहाँ तक कि गरीब भी $50 का सिल्वर खरीद सकते हैं. एक साल बाद Silver Price $200 प्रति औंस तक पहुंच जाएगा. तब शायद गरीब लोग इसे नहीं खरीद पाएंगे.

WHAT CAN POOR PEOPLE DO?



While I feel for poor people…. I do not believe in giving poor people money.



As I learned in Sunday School….

“Give a person a fish…..you feed them for a day.



Teach a person to fish…..you feed them for life.”



In my previous tweet, I asked the… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 11, 2025

कम पर खरीदें, ज्यादा पर बेचें

उन्होंने कहा आज 50 डॉलर का सिल्वर खरीद लें, क्योंकि जब ये $200 प्रति औंस होगा, तब जाकर हारने वाले लोग इसे खरीदना शुरू करेंगे. ध्यान रखें हारने वाले न बनें और कीमतें कम होने पर खरीदें, जबकि ज्यादातर हारने वाले जब खरीद रहे हों तब इसे बेचें.

Rich Dad Poor Dad के राइटर ने अपने निवेश से जुड़ा एक उदाहरण देते हुए इसे समझाया है. उन्होंने कहा कि बहुत कम लोग $100k के आज के भाव पर प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन (Bitcoin) खरीद सकते हैं. कियोसाकी के मुताबिक, 'मैंने अपना पहला बिटकॉइन महज $6000 डॉलर में खरीदा था और मेरे पहले 100 बिटकॉइन की कीमत अब लाखों डॉलर हो चुकी है.

भयंकर क्रैश का अलर्ट

रॉबर्ट कियोसाकी आए दिन Gold-Silver-Bitcoin में निवेश की सलाह देते हैं और इसे मुसीबत का सहारा बताते हैं. रविवार को किए गए उनके ट्वीट पर नजर डालें, तो उन्होंने अपनी पोस्ट में बड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि भयंकर क्रैश आने वाला है. इस अलर्ट के साथ साथ उन्होंने बताया कि मैं 1971 से ही सोना खरीद रहा है और अभी भी मैं इसे बेच नहीं रहा, बल्कि खरीद रहा हूं.

Advertisement

उन्होंने कहा कि आज अमेरिका पर भारी कर्ज में डूबा है, जो इतिहास में सबसे ज्यादा है. यही कारण है कि मैं ये क्रैश अलर्ट दे रहा हूं कि बचत (Saving) करने वाले हारने वाले हैं. मैं तो गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन और एथेरियम खरीदता रहता हूं, भले ही वे क्रैश क्यों न हो जाएं.ध्यान रखें, 'आगे बहुत सारा पैसा आने वाला है.'

---- समाप्त ----