5 दिन... 7 कंपनियां और एक लाख करोड़ की कमाई, रिलायंस-HDFC से बजाज तक का धमाल

शेयर बाजार के लिए बीता सप्ताह शानदार साबित हुआ और सेंसेक्स-निफ्टी बढ़त में रहा. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स पांच कारोबारी दिनों में 901.11 अंक या 1.12% की बढ़त में रहा. इसके अलावा निफ्टी में 314.15 अंक या 1.28% का उछाल दर्ज किया गया. बाजार में आई इस तेजी के चलते सेंसेक्स की टॉप-10 कंपनियों में से सात की मार्केट वैल्यू में 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला. सबसे ज्यादा फायदे में बजाज फाइनेंस, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक के निवेशक रहे.

इन तीन कंपनियों की कमाई ₹78000Cr

बीते सप्ताह सबसे ज्यादा फायदे में रहने वाली कंपनियों की लिस्ट में बजाज फाइनेंस सबसे आगे रही और इसमें निवेश करने वालों की दौलत महज पांच कारोबारी दिनों में ही 37,961 करोड़ रुपये बढ़ गई. कंपनी की मार्केट वैल्यू उछलकर 5,83,451 करोड़ रुपये हो गई. मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मार्केट कैप बढ़कर18,59,768 करोड़ रुपये हो गया और इसके निवेशकों ने पांच दिन में 23,344 करोड़ रुपये की कमाई की. तीसरे नंबर पर एचडीएफसी बैंक के निवेशकों की कमाई 17,580 करोड़ रुपये रही और इसका मार्केट कैप बढ़त के साथ 14,78,444 करोड़ रुपये हो गया.

एलआईसी-एसबीआई भी फायदे में

देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी का एमकैप 5,54,607 करोड़ रुपये हो गया और इसमें 15,559 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई. वहीं एसबीआई की मार्केट वैल्यू में 4,246 करोड़ बढ़कर 7,44,865 करोड़ रुपये और भारती एयरटेल की 4,134 करोड़ रुपये की उछाल के साथ 10,81,347 करोड़ रुपये पर पहुंच गई. इसके अलावा आईसीआईसीआई के एमकैप 10,01,717 करोड़ रुपये हो गया और ये 3,426 करोड़ रुपये बढ़ गया.

टीसीएस को तगड़ा घाटा

जिन तीन कंपनियों की मार्केट वैल्यू में बीते हफ्ते गिरावट आई, उनमें सबसे आगे टाटा ग्रुप की टीसीएस रही, जिसका मार्केट कैप 13,007 करोड़ रुपये की गिरावट के साथ 11,02,956 करोड़ रुपये रह गया. इसके अलावा आईटी सेक्टर की दूसरी दिग्गज कंपनी इंफोसिस की मार्केट वैल्यू में 10,427 करोड़ रुपये की गिरावट आई और ये 6,00,036 करोड़ रुपये रह गई. वहीं एफएमसीजी दिग्गज एचयूएल को 6,297 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और इसकी मार्केट वैल्यू घटकर 6,18,694 करोड़ रुपये रह गई.

टॉप-10 रैंकिंग में नंबर-1 रिलायंस

देश के सबसे रईस इंसान मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनियों की लिस्ट में नंबर-1 पायदान पर काबिज रही. मार्केट कैप के आधार पर अन्य कंपनियों की बात करें, तो रिलायंस के बाद क्रमश: एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंफोसिस, बाजाज फाइनेंस और एलआईसी रही.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

