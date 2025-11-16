scorecardresearch
 

5 दिन में छाप डाले ₹1 लाख करोड़, इन दो कंपनियों में पैसे लगाने वालों की बल्ले-बल्ले

Reliance-Bharti Airtel समेत बीते सप्ताह बाजार में तेजी के बीच सेंसेक्स की टॉप-10 वैल्यूएबल कंपनियों में से आठ के निवेशकों ने ताबड़तोड़ कमाई की, जबकि दो कंपनियों में पैसे लगाने वालों को झटका लगा.

बीते सप्ताह रिलायंस ने कराई निवेशकों को ताबड़तोड़ कमाई (Photo: AI Generated)
बीते सप्ताह रिलायंस ने कराई निवेशकों को ताबड़तोड़ कमाई (Photo: AI Generated)

शेयर बाजार (Stock Market) के लिए बीता सप्ताह शानदार रहा. सेंसेक्स-निफ्टी दोनों इंडेक्स बढ़त में रहे और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों वाले Sensex में लिस्टेड टॉप-10 वैल्यूएबल कंपनियों में से आठ की मार्केट वैल्यू में जोरदार उछाल आया. खास बात ये रही सिर्फ दो कंपनियों ने पांच कारोबारी दिनों में ही अपने निवेशकों को ताबड़तोड़ 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करा डाली. इनमें एक देश की बड़ी टेलीकॉम दिग्गज Bharti Airtel है, तो वहीं दूसरी देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी (India's Richest Mukesh Ambani) के नेतृत्व वाली Reliance Industries. 

Top-10 में से आठ कंपनियां फायदे में
शेयर मार्केट में बीते सप्ताह के पांच कारोबारी दिनों में बाजार के दोनों इंडेक्स मजबूत नजर आए. बीएसई सेंसेक्स पूरे हफ्ते 1.62% की बढ़त में रहा, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एनएसई में भी 1.64% की तेजी दर्ज की गई. इन बीच देश की 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल आठ का मार्केट कैप कंबाइंड रूप से 2.05 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया. मतलब इन कंपनियों में पैसे लगाने वाले निवेशकों की मौज रही. इसमें आधे से ज्यादा हिस्सा तो सिर्फ रिलायंस और भारतीय एयरटेल का रहा है. 

RIL-Airtel का दिखा जलवा
अपने निवेशकों पर पिछले सप्ताह पैसों की बरसात करने वाली कंपनियों में टॉप पर टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी भारती एयरटेल रही. Bharti Airtel MCap  बढ़कर 11.96 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया और इसके निवेशकों ने पांच दिन में 55,652 करोड़ रुपये की तगड़ी कमाई कर डाली. दूसरे नंबर पर Mukesh Ambani Reliance रही, जिसका मार्केट कैप 54,941 करोड़ रुपये के उछाल के साथ 20.55 लाख करोड़ रुपये हो गया. दोनों कंपनियों के निवेशकों ने कुल मिलाकर पांच दिन में 1,10,593 करोड़ रुपये छाप डाले. 

इन कंपनियों के निवेशक भी खुश 
जिन आठ कंपनियों ने अपने निवेशकों को कमाई कराई, उनमें रिलायंस और एयरटेल के बाद तीसरे नंबर पर टाटा ग्रुप की TCS रही, जिसका मार्केट कैप 40,757 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के साथ 11,23,416 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. इसके अलावा ICICI Bank MCap 20,834.35 करोड़ बढ़कर 9.80 लाख करोड़, SBI Market Cap 10,522 करोड़ रुपये बढ़कर 8.92 लाख करोड़ रुपये हो गया. 

आईटी दिग्गज Infosys के निवेशकों ने 10,448 करोड़ रुपये की कमाई की और इसकी मार्केट वैल्यू बढ़कर 6.24 लाख करोड़ रुपये हो गई. तो वहीं HDFC Bank Market Cap में 9,149 करोड़ रुपये का उछाल आया और ये 15.20 लाख करोड़ रुपये हो गया. लिस्ट में आठवीं फायदा कराने वाली कंपनी एफएमसीजी फर्म HUL रही, जिसकी मार्केट वैल्यू 2,878 करोड़ रुपये बढ़कर 5.70 लाख करोड़ रुपये हो गई. 

Bajaj-LIC को लगा झटका
Sensex Top-10 कंपनियों में शामिल जिन दो कंपनियों के निवेशकों को बीते सप्ताह नुकसान उठाना पड़ा. इनमें पहले नंबर पर Bajaj Finance रही, इस कंपनी की मार्केट वैल्यू में 30,147 करोड़ रुपये की बड़ी गिरावट दर्ज की गई और Bajaj Finance Market Cap कम होकर 6.33 लाख करोड़ रुपये रह गया. इसके अलावा देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी की मार्केट वैल्यू (LIC Market Value) 9,266 करोड़ रुपये की गिरावट लेकर 5.75 लाख करोड़ रुपये रही. 

नंबर-1 पायदान पर मुकेश अंबानी का दबदबा
पिछले सप्ताह मार्केट कैप में जोरदार उछाल के साथ वैल्यू के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कंपनियों की रैंकिंग में मुकेश अंबानी की Reliance Industries नंबर-1 पर कायम रही. इसके बाद क्रमश: HDFC Bank, Bharti Airtel, TCS, ICICI Bank, SBI, Bajaj Finance, Infosys, LIC और HUL रही. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

