इस राज्य में शुरू होगी आटे की होम डिलीवरी, 1 अक्टूबर से मिलेगी सुविधा

देश में महंगाई (Inflation) के दौर में गेहूं और आटे की कीमतों (Wheat Flour Price) में जोरदार तेजी देखने को मिली है. इसके चलते लोगों की रसोई का बजट गड़बड़ा गया है. इसे देखते हुए पंजाब सरकार (Punjab Government) ने राज्य मे आटे की होम डिलीवरी (Home Delivery) शुरू करने का फैसला किया है. यह सुविधा 1 अक्टूबर 2022 से मिलनी शुरू हो जाएगी.

राज्य को 8 जोन में बांटा गया

पंजाब (Punjab) के लोगों को घर-घर राशन मुहैया कराने के अपने ऐलान के तहत राज्य सरकार ने आटे की होम डिलीवरी (Wheat Home Delivery) सुविधा की शुरुआत का ऐलान किया था. इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं या गेहूं का आटा दिया जाएगा. यह योजना एक चरण में लागू की जाएगी, जिसके लिए पूरे राज्य को 8 जोन में बांटा गया है.

खाद्य मंत्री ने साझा की जानकारी

रविवार को पंजाब सरकार में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारुचक (Lal Chand Kataruchak) ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत रजिस्टर्ड प्रत्येक लाभार्थी को 1 अक्टूबर से गेहूं के आटे की होम डिलीवरी का ऑप्शन मिलेगा. खाद्य मंत्री के अनुसार, नई होम डिलीवरी योजना से लाभार्थियों को आटा पीसने के खर्च के संबंध में करीब 170 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है.

State Govt shall undertake home delivery service of atta from 1st October,2022, across state in single phase.Disclosing this, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Minister Lal Chand Kataruchak said that Govt shall offer home delivery option to beneficiaries enrolled under NFSA pic.twitter.com/W39WPGqeIT