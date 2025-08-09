scorecardresearch
 

'कोई भी बन सकता है करोड़पति', Robert Kiyosaki ने कहा- सिर्फ ये एक चीज ही काफी

'Rich Dad Poor Dad' के लेखक Robert Kiyosaki ने अपने नए सोशल मीडिया पोस्ट में सोना-चांदी नहीं, बल्कि बिटकॉइन में निवेश की सलाह दी है और इसे अमीर बनने का सबसे सरल जरिया बताया है.

रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया अमीर बनने का तरीका (Photo: Social Media/X)
अमीर (Rich) बनने का सपना आखिर किसका नहीं होता, लेकिन हर कोई इस सपने को पूरा नहीं कर पाता. वहीं मशहूर किताब 'रिच डैड पुअर डैड' (Rich Dad Poor Dad) के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि कोई भी करोड़पति (Crorepati) बन सकता है और सिर्फ एक चीज ये कमाल कर सकती है, वो है बिटकॉइन (Bitcoin). उन्होंने कहा कि इसके जरिए अमीर बना जा सकता है. बता दें कि कियोसाकी अक्सर लोगों को सोना, चांदी के साथ ही बिटकॉइन में निवेश की सलाह (Investment Tips) देते रहते हैं. 

बिटकॉइन से अमीर बनना आसान
Rich Dad, Poor Dad के लेखक ने एक बार फिर अपने ट्विटर (अब X) अकाउंट से इन्वेस्टमेंट टिप्स शेयर किया है और इस बार उन्होंने सोना-चांदी (Gold-Silver) के बारे में नहीं, बल्कि सिर्फ बिटकॉइन के बारे में बात की है और लिखा है, 'कोई भी करोड़पति (Millionaire) बन सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बिटकॉइन अमीर बनना इतना आसान कैसे बना देता है. ये एक बेहतरीन एसेट डिजाइन है और इसमें कोई झंझट नहीं, कोई तनाव नहीं, बस सेट करें और भूल जाएं.' 

'रियल एस्टेट निवेश में बड़ा जोखिम...'
रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी पोस्ट में आगे दूसरे सेक्टर में भी निवेश का उदाहरण देते हुए Bitcoin के कमाल को बताया है. उन्होंने लिखा कि, 'मैंने अपना पहला एक मिलियन बिटकॉइन नहीं, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर (Real Estate Sector) से कमाया था. लेकिन इसमें बेहद कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी और बहुत सारा जोखिम भी उठाना पड़ा था.' कियोसाकी के मुताबिक, इस सेक्टर में निवेश के लिए जहां बहुत सारा पैसा लगाना पड़ा, तो मिलियन कमाने के लिए समय भी बहुत लगा. मुझे कई रातों की अपनी नींद तक हराम करनी पड़ी. 

'बिटकॉइन में पैसे लगाए और भूल गया'
उन्होंने अपनी सोशल मीडिया (Social Media) पोस्ट में सवाल-जबाव के जरिए अपना उदाहरण देते हुए भी समझाया है. अगर बिटकॉइन से करोड़पति बनना इतना आसान है, तो इतने सारे गरीब लोग क्यों हैं? इसके उत्तर में उन्होंने लिखा, 'अच्छा सवाल है, मुझे भी यही लगता है. पहले मुझे नहीं पता था कि सातोशी ने बिटकॉइन को कितनी खूबसूरती से डिजाइन किया है, जब तक कि मैंने थोड़ा रिसर्च नहीं किया और इसमें कुछ डॉलर का निवेश नहीं किया था.'

उन्होंने बताया कि मैंने इसमें अपना निवेश सेट किया और इसे भूल गया, फिर देखते ही देखते ये कई मिलियन डॉलर में बदल गया. उन्होंने कहा कि यह मेरा अब तक का सबसे आसान मिलियन है, जो मैंने कमाया है. आपको भी यही शुभकामनाएं.

2025 में बिटकॉइन ने तोड़े रिकॉर्ड
प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin के निवेशकों के लिए साल 2025 शानदार साबित हुआ है और इसकी कीमत में  रिकॉर्ड तोड़ उछाल आया है. बिटकॉइन ने बीते महीने 14 जुलाई को ही अपना लाइफ टाइम हाई लेवल छुआ था, जो 1,22,838 डॉलर है. वहीं इसके ताजा भाव पर नजर डालें, तो बुधवार को खबर लिखे जाने तक 1 बिटकॉइन की कीमत 114,104.12 डॉलर पर ट्रेड कर रही थी. 

---- समाप्त ----
