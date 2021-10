'मुड़ी-तुड़ी' शर्ट में PM मोदी से मिलने वाले इस शख्स की सोशल मीडिया पर चर्चा, 22300 करोड़ की संपत्ति के मालिक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश के एक ऐसे दिग्गज निवेशक कपल ने मुलाकात की जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है. मुड़ी-तुड़ी ढीली-ढाली शर्ट में पीएम से बेहद कॉन्फ‍िडेंस से मिलने वाले राकेश झुनझुनवाला और उनका परिवार करीब 22,300 करोड़ रुपये की संपत्ति का मालिक है.

राकेश झुनझुनवाला ने यह साबित किया है कि कपड़ों से व्यक्ति की पहचान नहीं होती और दुनिया के किसी भी ताकतवर से ताकतवर शख्स से भी मिलने के लिए आत्मविश्वास में कपड़ों की अहमियत नहीं होती. वैसे सच तो यह भी है कि आपके पास अगर हजारों करोड़ का नेटवर्थ हो तो आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है.

राकेश और उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला की मंगलवार की शाम को हुई इस मुलाकात के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके खूब मजे लिए. किसी ने कहा कि 'भाई इनको इस्तरी दिला दो', तो किसी ने कहा कि पीएम मोदी तो इनके सामने फैन की तरह खड़े नजर आ रहे हैं. हालांकि सच तो यह है कि आप जब linen की शर्ट पहनकर कार में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं तो उस पर ऐसी सिलवटें आ जाती हैं.

कौन हैं राकेश झुनझुनवाला?

सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि राकेश झुनझुनवाला कौन हैं. राकेश झुनझुनवाला देश के शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक हैं जिन्हें बिग बुल कहते हैं. उनके एक-एक कदम पर करोड़ों निवेशकों की नजर होती है. राकेश जिस शेयर में हाथ लगाते हैं, वह सोना हो जाता है. यही नहीं उनकी देखा-देखी शेयरों में निवेश करने वाले कितने लोग अमीर हो गए हैं. हारुन इंडिया की हाल में जारी अमीरों की सूची के मुताबिक राकेश झुनझुनवाला और उनके परिवार का नेटवर्थ करीब 22,300 करोड़ रुपये है.उनकी देश की कई कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी है और वह जल्दी ही एक एयरलाइन शुरू करने वाले हैं.

खुद पीएम मोदी ने कल शाम ट्वीट कर इस मुलाकात के बारे में लोगों को जानकारी दी.

Delighted to meet the one and only Rakesh Jhunjhunwala...lively, insightful and very bullish on India. pic.twitter.com/7XIINcT2Re