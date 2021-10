राकेश झुनझुनवाला से मिलकर पीएम मोदी बेहद खुश, कहा- भारत को लेकर ये बुलिश!

भारतीय शेयर बाजार के 'बिग बुल' कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर तारीफ की है. पीएम मोदी की मंगलवार को दिल्ली में राकेश झुनझुनवाला से मुलाकात हुई. जिसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा कि राकेश झुनझुनवाला से मिलकर उन्हें बेहद खुशी हुई.

पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, 'वन एंड ऑनली राकेश झुनझुनवाला से मिलकर खुशी हुई. जीवंत, अतर्दृष्टिपूर्ण और भारत को लेकर बहुत आशावादी.' पीएम मोदी ने अपने ट्वीट के जरिये कहा है कि राकेश झुनझुनवाला भारत को लेकर बहुत बुलिश हैं. यही नहीं, उन्होंने झुनझुनवाला को वन एंड ऑनली राकेश झुनझुनवाला भी कहा. जो दर्शाता है कि दोनों के बीच किस तरह की सार्थक बातें हुई होंगी.

Delighted to meet the one and only Rakesh Jhunjhunwala...lively, insightful and very bullish on India. pic.twitter.com/7XIINcT2Re