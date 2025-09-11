scorecardresearch
 

Piccadilly Share: शराब बनाने वाली इस छोटी-सी कंपनी के शेयर ने मचाया गदर, 16% तक उछला

Piccadily Share At New High: शराब बनाने वाली कंपनी पिकाडिली एग्रो का शेयर गुरुवार को रॉकेट की रफ्तार से भागा और 52 वीक का नया हाई लेवल छू लिया.

शराब बनाने वाली कंपनी के शेयर में तूफानी तेजी (File Photo: ITGD)
शराब बनाने वाली कंपनी के शेयर में तूफानी तेजी (File Photo: ITGD)

शेयर बाजार में हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन धीमा कारोबार हुआ. हालांकि, कारोबार के अंत में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स ग्रीन जोन में बंद हुए. लेकिन इंडेक्स में सुस्ती के बावजूद शराब बनाने वाली कंपनी पिकाडिली एग्रो (Piccadily Agro Industries Ltd) का शेयर गदर मचाता हुआ नजर आया और दिनभर तूफानी तेजी के साथ कारोबार किया. इसने कारोबार के दौरान अपना नया ऑल टाइम हाई लेवल छुआ. मार्केट क्लोज होने तक इसकी रफ्तार कुछ धीमी पड़ी, फिर भी शेयर 12.72 फीसदी की उछाल के साथ 718.30 रुपये पर क्लोज हुआ. 

कारोबार के दौरान 16% भागा
पिकाडिली एग्रो का शेयर गुरुवार को शेयर बाजार में कारोबार शुरू होने पर ग्रीन जोन में 640 रुपये पर ओपन हुआ था. इसके बाद इसने तेज रफ्तार से भागना शुरू कर दिया और कारोबार के दौरान 16 फीसदी से ज्यादा की उछाल के साथ 744 रुपये के लेवल पर पहुंच गया. ये आंकड़ा इस शराब कंपनी के शेयर का नया हाई लेवल है. इस लेवल को छूने के बाद इसकी रफ्तार कम होने लगी और ये अंत 81 रुपये प्रति शेयर की बढ़त लेकर बंद हुआ. 

शेयर भागने पर यहां पहुंची मार्केट वैल्यू
बीते एक सप्ताह से इस शेयर में लगातार तेजी देखने को मिल रही है. जहां पिकाडेली शेयर गुरुवार को 12.72% उछलकर क्लोज हुआ, तो वहीं दूसरी ओर बीते पांच कारोबारी दिनों में इस स्टॉक के भाव में 20 फीसदी से ज्यादा तेजी दर्ज की गई है. स्टॉक चढ़ने का असर कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर भी देखने को मिला और बढ़कर 6840 करोड़ रुपये हो गया. बता दें कि इस शेयर का 52 वीक का लो-लेवल 569.10 रुपये है.  

क्या ये है शेयर में तेजी की वजह? 
पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज के शेयर में तेजी के पीछे के कारणों की बात करें, बीते कारोबारी दिन बुधवार को कंपनी बोर्ड के एक फैसले को माना जा सकता है. दरअसल, बोर्ड ने 28.49 लाख से ज्यादा अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर (सीसीडी) को गैर-प्रवर्तक/सार्वजनिक शेयरहोल्डर कैटेगरी के बराबर इक्विटी शेयरों में बदलने को मंज़ूरी दे दी. इस खबर के बाद गुरुवार को जब मार्केट में कारोबार ओपन हुआ तो ये रॉकेट की रफ्तार से भागने लगा. 

कंपनी की व्हिस्की ने जीते कई अवॉर्ड
पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक भारतीय शराब कंपनी है, जिसकी शुरुआत साल 1994 में शुरू हुई थी. इसकी सिंगल मॉल्ट व्हिस्की Indri खासी फेमस है, जिसने कई खिताब अपने नाम किए हैं. इसे लगातार दो बार दुनिया की सबसे बेस्ट व्हिस्की का खिताब मिल चुका है. पहले साल 2023 में और फिर बीते साल 2024 में इंद्री को 'व्हिस्की ऑफ द वर्ल्ड' अवार्ड्स ने नवाजा गया है. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

