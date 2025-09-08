PhysicsWallah IPO: ₹5000 महीने से शुरुआत, ठुकराई करोड़ों की जॉब, फिर अरबपति बना ये शख्स... अब आईपीओ की तैयारी

आईपीओ मार्केट के लिए भी साल 2025 शानदार साबित हो रहा है, एक के बाद एक बड़े इश्यू मार्केट में दस्तक दे रहे हैं. अब इस लिस्ट में फिजिक्सवाला का नाम भी शामिल होने वाला है. इस एडटेक यूनिकॉर्न ने मार्केट रेग्युलेटर सेबी के पास आईपीओ के लिए दस्तावेज जमा करा दिए हैं और अपने इश्यू के जरिए फिजिक्सवाला की तैयारी ओपन मार्केट से 3820 करोड़ रुपये जुटाने की है. बता दें फिजिक्सवाला की शुरुआत की कहानी बेहद ही दिलचस्प है. आइए जानते हैं कैसे महज 5000 रुपये महीने से कमाई की शुरुआत करने वाले अलख पांडे कैसे इसे बुलंदियों तक पहुंचाया और अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हुए.

₹3820Cr का आईपीओ लाने की तैयारी

सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्सवाला आईपीओ के बारे, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं. तो रिपोर्ट के मुताबिक, एडटेक यूनिकॉर्न फिजिक्सवाला (PW) ने 3,820 करोड़ रुपये के आईपीओ को लॉन्च करने के लिए सेबी के पास दस्तावेज जमा कराए हैं. इस आईपीओ के जरिए कंपनी के को-फाउंडर्स अलख पांडे और प्रतीक माहेश्वरी द्वारा अपनी हिस्सेदारी बेची जाएगी. दोनों अपनी ऑफर फॉर सेल के जरिए करीब 360-360 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री करेंगे. एडटेक कंपनी फिजिक्सवाला ने बीते 6 सितंबर को मार्केट रेग्युलेटर के पास अपडेटेड DRHP दाखिल किया है.

यूट्यूब चैनल से शुरुआत, फिर बना यूनिकॉर्न

फिजिक्सवाला की शुरुआत की कहानी बेहद दिलचस्प है. ट्यूशन पढ़ाते-पढ़ाते अलख पांडे ने साल 2016 में एक यूट्यूब चैनल के रूप में इसे शुरू करने का प्लान किया और फिर इसे ओपनिंग के साथ ही जोरदार रिस्पांस मिला. साल 2020 में फिजिक्सवाला ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन सेंटर्स, परीक्षा-तैयारी और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के साथ एक पूर्ण-स्टैक प्लेटफॉर्म में तब्दील हो गया. FY23 से FY25 के बीच इसका ऑपरेशनल रेवेन्यू 97% सीएजीआर से बढ़ा और इस टाइमलाइन में ऑफलाइन सेंटर्स की ग्रोथ 166% CAGR की दर से हुई. उत्कर्ष क्लासेस और जाइलम लर्निंग जैसे अधिग्रहणों ने फिजिक्सवाला की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को और मजबूती दी और देखते ही देखते ये एडटेक यूनिकॉर्न में तब्दील हो गया.

Advertisement

एक आइडिया और बदल गई दुनिया

फिजिक्सवाला के शुरुआत की बात करें, तो ट्यूशन पढ़ाते हुए इसके को-फाउंडर अलख पांडे महीने के करीब 5000 रुपये कमाते थे. इसी दौरान उन्होंने अपना बीटेक भी पूरा किया था, लेकिन नौकरी के बजाय ट्यूशन पढ़ाने को ही तब्बजो दी. पढ़ाते-पढ़ाते ही उनके दिमाग में एक आइडिया आया, जिसने उनकी दुनिया ही बदल दी. अलख पांडेय अपना यू-ट्यूब चैनल बनाने के बारे सोचा और अपने साथी प्रतीक महेश्वरी के साथ 'Physics Wallah' नाम से चैनल की शुरुआत की. ये वही साल था, जबकि भारत में सस्ती 4जी सर्विस की एंट्री हुई, जिसका उन्हें जोरदार फायदा भी मिला. उनके चैनल को अच्छा रिस्पांस मिला और 2018 में उनके यूट्यूब चैनल पर करीब 50,000 सब्सक्राइबर हो गए थे.

चैनल पर अलख पांडे के लेक्चर वीडियो पर लाखों में व्यूज आने लगे. यहीं से विस्तार की शुरुआत हुई और उन्होंने एक मोबाइल ऐप तैयार किया, जिसमें बेहद कम फीस देकर छात्र ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस ले सकें. इसकी शुरुआत के कुछ समय बाद ही जहां फिजिक्सवाला यूट्यूब चैनल के 69 लाख सब्सक्राइबर बन गए, तो वहीं इसके ऐप की डाउनलोडिंग 50 लाख का आंकड़ा पार कर गई. इसके बाद 2020 में फिजिक्सवाला को कंपनी एक्ट में शामिल किया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब फिजिक्सवाला की मार्केट वैल्यू करीब 3 अरब डॉलर के आसपास है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बीच उन्हें करोड़ों रुपये के पैकेज की जॉब भी ऑफर हुई थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था.

Advertisement

देश के सबसे युवा अरबपतियों में शामिल अलख पांडे

फिजिक्सवाला के को-फाउंडर अलख पांडे का बचपन आर्थिक तंगी में गुजरा था. रिपोर्ट्स की मानें तो उनके पिता कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर थे, लेकिन कारोबारी घाटे से जूझ रहे थे. जब अलख सिर्फ तीसरी कक्षा में थे, तब तक उनके प्रयागराज के साउथ मलाका इलाके के घर का आधा हिस्सा बिक चुका था और छठी क्लास तक आते-आते उनका पूरा घर बिक गया था. अलख पांडे ने तमाम इंटरव्यू में खुद बताया है कि आठवीं क्लास में पढ़ते हुए उन्होंने पांचवीं तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था. लेकिन इस सेक्टर में उनकी मेहनत ने ऐसा कमाल किया कि बीते साल 2024 में उन्हें हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में सबसे युवा अरबपतियों में शामिल किया गया और उनकी नेटवर्थ 4500 करोड़ रुपये आंकी गई थी.

---- समाप्त ----