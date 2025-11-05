scorecardresearch
 

सिर्फ एक चेतावनी.... फिर US मार्केट में मची भगदड़, जापान-कोरिया के बाजार भी बिखरे

US Stock Market में बीते कारोबारी दिन बड़ी गिरावट देखने को मिली. डाउ जोन्स से लेकर एसएंडपी-500 तक बुरी तरह फिसलकर बंद हुए. अमेरिका बाजार टूटने का असर एशियाई बाजारों में भी गिरावट के रूप में दिखा है. जापान का निक्केई इंडेक्स 1800 अंक से ज्यादा गिर गया.

मॉर्गन स्टेनली-गोल्डमैन सैश के अलर्ट के बाद अमेरिकी बाजार में तगड़ी गिरावट (Photo: Reuters)
मॉर्गन स्टेनली-गोल्डमैन सैश के अलर्ट के बाद अमेरिकी बाजार में तगड़ी गिरावट (Photo: Reuters)

सप्ताह की तीसरे कारोबारी दिन जहां भारतीय शेयर बाजार में ट्रेडिंग पर ब्रेक है, क्योंकि गुरुनानक जयंती के मौके पर हॉलिडे घोषित है. वहीं दूसरी ओर एशियाई बाजारों में शुरुआत से ही तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है. ये अमेरिकी शेयर बाजार बिखरने के बाद आई है. Dow Jones, S&P500 से लेकर Nasdaq इंडेक्स में बीते कारोबारी दिन सिर्फ एक चेतावनी की वजह भगदड़ सी मच गई और ये बुरी तरह टूटकर बंद हुए. आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ? 

डाउ से नास्डैक तक सब लाल
अमेरिकी शेयर बाजार के लिए बीता कारोबारी दिन बेहद खराब साबित हुआ. ग्लोबल मार्केट में गिरावट की भविष्यवाणी करती हुई एक चेतावनी का ऐसा असर दिखा कि US Market के सभी इंडेक्स लाल-लाल हो गए. डाउ जोन्स 251.44 अंक फिसलकर 47,085.24 के लेवल पर आकर बंद हुआ, तो वहीं नास्डैक कंपोजिट इंडेक्स ने 486 अंक की जोरदार गिरावट के साथ 23,348 पर क्लोजिंग की. इसके अलावा एसएंडपी इंडेक्स का भी बुरा हाल रहा और ये 80 अंक टूटकर 6,771 पर बंद हुआ. 

मॉर्गन स्टेनली-गोल्डमैन की वार्निंग
मंगलवार को अमेरिकी शेयर बाजारों में मची भगदड़ के पीछे की वजह के बारे में बात करें, तो वॉल स्ट्रीट के दिग्गज मॉर्गन स्टेनली और गोल्डमैन सैश के सीईओ ने एक चेतावनी जारी करते हुए कहा कि इक्विटी मार्केट तेज गिरावट की ओर बढ़ सकता है, खासतौर पर आईटी कंपनियों की आसमान छूती वैल्यूएशन को लेकर बड़ी चिंताएं हैं. उन्होंने बाजारों में संभावित तगड़ी बिकवाली की चेतावनी दी है. 

इससे पहले पिछले अक्टूबर महीने में बैंकिंग दिग्गज जेपी मॉर्गन चेज़ (JPM.N) के CEO जेमी डिमोन ने भी अगले छह महीने से दो साल के अंदर अमेरिकी शेयर बाजार में बड़े करेक्शन के बढ़ते जोखिम के बारे में अलर्ट किया था. 

10% से 20% तक टूटेगा बाजार!
Goldman गोल्डमैन सैक्स के सीईओ डेविड सोलोमन और मॉर्गन स्टेनली के सीईओ टेड पिक ने निवेशकों को इक्विटी बाजार में बड़े करेक्शन को लेकर अलर्ट किया. उन्होंने चेतावनी दी कि अगले 12 से 24 महीनों में बाजार में 10% से 20% के बीच गिरावट देखने को मिलेगी. टेड पिक ने विशेष रूप से 10% से 15% की संभावित गिरावट का हवाला दिया है.

NVIDIA से Tesla तक के शेयर धड़ाम 
अमेरिकी बाजार में क्रैश की इस बड़ी चेतावनी (US Market Crash Warning) की सीधा असर तमाम बड़ी कंपनियों के शेयरों पर देखने को मिला. पैलंटिर टेक्नोलॉजीज का शेयर 7.95% फिसला, तो बड़ी टेक कंपनियों के शेयरों में NVIDIA Stock (4%), Alphabet Inc Share (2.13%) और Microsoft Share करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ. 

अन्य बड़े शेयरों की बात करें, तो एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला का शेयर (Tesla Share) 5.15% की बड़ी गिरावट के साथ क्लोज हुआ. इसके अलावा Uber Share भी कारोबार के दौरान करीब 9% तक फिसलने के बाद अंत में 5.06% की गिरावट लेकर क्लोज हुआ. 

US में भगदड़, एशियाई बाजारों पर असर
अमेरिकी बाजार में तेज गिरावट का असर बुधवार को एशियाई बाजारों पर भी देखने को मिला है. सबसे ज्यादा जापान का निक्केई बिखरा (Japan Nikkei Crash) है. निक्केई खबर लिखे जाने तक 1800 अंक या 3.36 फीसदी की बड़ी गिरावट के साथ 49,073 पर ट्रेड कर रहा था.

इसके अलावा हांगकांग का हैंगसेंग (Hang Seng Fall) 82 अंक फिसलकर 25,870 पर कारोबार करता नजर आया. अन्य एशियाई बाजारों में साउथ कोरिया का KOSPI भी 90 अंक या 2.19 फीसदी फिसलकर 4,031 पर ट्रेड कर रहा था. इसके साथ ही DAX (-183), CAC (-50), Gift Nifty (-31) अंक टूटा. 

