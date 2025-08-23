scorecardresearch
 

Online Game Side Effect: गरीब से अमीर बना था ये शख्स... फिर फंस गया RMG के चक्कर में और गंवा दिया सबकुछ

Online Gaming Bill आ गया है और तमाम Real Money Games संचालित करने वाली कंपनियों में हड़कंप मच गया है, जिनके चक्कर में फंसकर लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई गवांई है. इसके एक नहीं, कई उदाहरण हैं.

ऑनलाइन मनी गेम्स के चक्कर में फंसकर गाढ़ी कमाई लुटा रहे लोग (Photo: AI)
ऑनलाइन मनी गेम्स के चक्कर में फंसकर गाढ़ी कमाई लुटा रहे लोग (Photo: AI)

केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 (Online Gaming Bill 2025) लेकर आई थी, जिसे लोकसभा और राज्यसभा में पास कराने के बाद कल राष्‍ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई. इसका मतलब है कि अब इसे कानून के तौर पर मंजूरी मिल चुकी है. इस कानून को लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य रियल मनी गेम्स यानी RMG पर रोक लगाना है, जिनके चक्कर में फंसकर न जाने कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं. ऐसा ही एस मामला मुंबई से आया है, जहां एक व्यवसायी की कहानी ऑनलाइन रियल मनी गेम्स की डरावनी तस्‍वीर दिखाती है.  

जी हां, अजीत त्रिपाठी (बदला हुआ नाम) ने दशकों की जी-तोड़ मेहनत से जो कुछ कमाया था और गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया था, फिर Online Gaming के चक्कर में वो ऐसे फंसे कि पूरा पैसा गंवा दिया और यही नहीं भारी भरकम कर्ज भी अपने ऊपर चढ़ा बैठे.  

करोड़ों के कर्ज में डूब गया शख्स 
ऑलनाइन गेमिंग और बेटिंग प्लेटफॉर्म Parimatch से जुड़कर इस शख्स ने अपनी करोड़ों की जमा पूंजी तो गंवा ही दी, बल्कि अब वो करोड़ों रुपये के कर्ज में भी डूबा हुआ है. केंद्र द्वारा लाए गए ऑनलाइन गेमिंग कानून की जरूरत को समझने के लिए ये एक बड़ा उदाहरण है, जो बताता है कि भारत में सक्रिय कई ऑनलाइन सट्टेबाजी साइट और रियल मनी गेम्स ऐप से लोग बॉलीवुड, टॉलीवुड की हस्तियों, क्रिकेट स्टार्स से लेकर सोशल मीडिया प्रभावशाली लोगों को विज्ञापनों में देख, इनकी तरफ आकर्षित होते हैं और फिर इसमें फंसकर सब कुछ लुटा देते हैं.

Corona में शुरुआत, फिर फंसते गए अजीत 
पहली बार इंडिया टुडे टीवी/आजतक इस शख्स के पास पहुंचा और इसकी आपबीती सुनी, जिसमें अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स की भयावहता साफ नजर आती है. दरअसल, 2021 में कोविड महामारी के दौरान अजीत घर पर थे और मोबाइल चलाते हुए उनकी नजर एक विज्ञापन पर पड़ी, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग से तगड़ा मुनाफा कमाने का वादा किया गया था. उन्होंने बताया कि इसमें एक फिल्म अभिनेत्री विज्ञापन कर रही थी. उस समय अजीत को कारोबार में घाटा हुआ था और इसकी भरपाई करने के लिए वो प्रयास कर रहे थे, यही वो समय था जब उन्होंने दिए गए लिंक पर क्लिक किया और वो परिमैच गेमिंग-बेटिंग ऐप पर पहुंच गए. 

अजीत के मुताबिक, शुरुआत में उन्हें जबरदस्त रिटर्न मिले और ऐप से जुड़े लोग उनसे सीधे संपर्क भी करते थे, जो और तगड़ा मुनाफा पाने के लिए बड़ी रकम लगाने के लिए जोर देते थे और अच्छा बोनस देने का प्रलोभन देते थे. ऐसा हुआ भी उन्हें उनकी जमा राशि का करीब सात से दस गुना तक मिला. अजीत ने कमाई और नुकसान का आंकड़ा बताते हुए कहा कि इतना बड़ा रिटर्न मिलने के बाद और ऐप से जुड़े लोगों के जाल में फंसकर तीन साल में उन्होंने कुल 27 करोड़ रुपये से ज्यादा लगाए, लेकिन उन्हें सिर्फ 15 करोड़ रुपये ही वापस पा सके, जबकि 12.22 करोड़ रुपये उन्होंने गवां दिए.

अपने जमा पैसे भी नहीं निकाल सके 
अजीत ने बताया कि Online खेलते हुए उन्होंने जोरदार मुनाफा कमाया था, लेकिन जब कमाई लाखों और फिर करोड़ों बदली, तो वे अपनी जमा रकम तक को निकाल ही नहीं सके. इसके बाद हालात फिर पहले जैसे हो गए और व्यावसाय भी लगातार घाटे में चला गया और नुकसान की भरपाई के लिए कर्ज लेना पड़ा. उन्होंने बताया कि कैसे ऐप पर खेलने के लिए तमाम प्राइवेट और सरकारी बैंक खातों में पैसे जमा किए, लेकिन निकासी और उन खातों में जमा राशि के लिए जब बैंकों से संपर्क करना शुरू किया, तो उन्हें टरका दिया गया. वहीं जो लोग शुरुआत में उनसे लाखों करोड़ों रुपये जमा करने लिए लगातार संपर्क में बने रहते थे, उन्होंने कॉल या मैसेज का जबाव देना तक बंद कर दिया. 

Online Gaming Trapऑनलाइन गेम्स का जाल (Photo:AI)" />

शिकायत पर ED ने की छापेमारी  
अपने को ठगा हुआ महसूस करने पर अजीत ने इस करोड़ों रुपये के घोटाले को उजागर करने और न्याय पाने के लिए Mumbai Police से संपर्क करते हुए साइबर थाने में ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप नेटवर्क Parimatch के खिलाफ मामला दर्ज कराया. उसके द्वारा दर्ज मामले में ED ने हाल ही में देश भर के कई शहरों में छापेमारी की जिनमें मुंबई, दिल्ली, कानपुर, नोएडा, जयपुर, सूरत, मदुरै और हैदराबाद शामिल हैं. इसमें प्रवर्तन निदेशालय ने 110 करोड़ रुपये की आपराधिक आय को जब्त किया, जो अजीत त्रिपाठी जैसे कई पीड़ितों द्वारा भारत भर से जमा की गई रकम थी. ईडी अधिकारियों ने ये भी बताया कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप द्वारा इस्तेमाल किए गए खाते  म्यूल अकाउंट  (Mule Accounts) थे. लेकिन ये कैसे खुले, इनमें लाखों-करोड़ों का लेनदेन कैसे हुए, एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसियों की नजर इन पर कैसे नहीं पड़ी, ये बड़ा सवाल है. 

साइप्रस से ऑपरेट होता था प्लेटफॉर्म 
ED की जांच में एक बड़ा खुलासा ये हुआ कि Parimatch ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग प्लेटफॉर्म एक नेटवर्क है, जो साइप्रस से एक यूक्रेनी नागरिक द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, यही नहीं ये टैक्स फ्री कुराकाओ (Curacao) में रजिस्टर्ड है. तलाशी के दौरान ईडी अधिकारियों को 1200 क्रेडिट कार्डों का जखीरा भी मिला, जिनका इस्तेमाल जमाकर्ताओं से प्राप्त धन तक पहुंचने के लिए किया जा रहा था और ये क्रेडिट कार्ड म्यूल खातों से भी जुड़े हुए थे.

Online Gaming Trap

ईडी के एनालिसिस में पता चला कि सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर में ही Parimatch ने सिर्फ भारतीय नागरिकों से 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की. यही नहीं ये खुलासा भी हुआ कि तमिलनाडु के एक शहर में एक एटीएम का इस्तेमाल इससे जुड़े तमाम म्यूल खातों से नियमित रूप से पीड़ितों से जमा राशि लेकर नकद निकासी के लिए किया जा रहा था.

साल 2023 में मुंबई जीएसटी ने Parimatch ऐप से जुड़े एक निदेशक को जीएसटी धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया था, क्योंकि कंपनी बिना GST Ragistration के काम कर रही थी. तब पता चला था कि इसे नोएडा स्थित एक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म IBlock Technologies द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था. केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी अपनी एक्स पोस्ट में साफ कहा है कि ऑनलाइन मनी गेम्स के चक्कर में करोड़ों भारतीय परिवार बर्बाद हुए, मिडिल क्लास की सेविंग खत्म हो गई, ऐसे में सरकार ने किसी भी अन्य हित से ऊपर परिवारों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी और ऑनलाइन गेमिंग बिल लाई है.

