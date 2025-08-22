थम नहीं रही गिरावट... टूटते जा रहे Online Games से जुड़ी फर्मों के शेयर, निवेशक सहमे

सरकार के ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 (Online Gaming Bill) से रियल मनी गेम्स से जुड़ी कंपनियां और उनके निवेशक सहमे हुए हैं. जब से ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है, इनके शेयरों में गिरावट का सिलसिला जारी है. इसके चलते बड़े-बड़े निवेशकों की मोटी रकम स्वाहा हो गई है. बात नाजारा टेक के शेयर की करें, तो ये तीन दिन में ही 18% से ज्यादा फिसल गया है, तो वहीं इस सेक्टर से जुड़ी अन्य कंपनियों डेल्टा कॉर्प से लेकर ऑन-मोबाइल ग्लोबल जैसे तमाम कंपनियों के शेयर भी बिखरे नजर आ रहे हैं.

रियल मनी गेम्स पर कसेगा शिकंजा

केंद्र सरकार Online Gaming Bill 2025 की बात करें, तो इसे ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने, जबकि रियल मनी पेमेंट पर आधारित फैंटेसी स्पोर्ट गेम्स, पोकर और रमी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से पेश किया गया है, जिसे दोनों सदनों में भी पास कराया जा चुका है. ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में RMG पर लगाम लगाने के लिए गए इस बिल में नियम तोड़ने वालों के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं, जिनमें तीन साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये का भारी भरकम जुर्माना भी शामिल है. सरकार के इस कदम से Online Games इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियां सहमी हुई हैं और इनके शेयर भरभराकर टूट रहे हैं. ऐसी ही कुछ कंपनियों की बात करें, तो...

Nazara Tech Share: ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी नाजारा टेक का शेयर बिल लोकसभा में पास होने के बाद से ही फिसलता जा रहा है और महज तीन दिनों के भीतर ही ये 18 फीसदी से ज्यादा टूट चुका है. बुधवार को बिल पास होने की खबर आते ही Nazara Stock में 12% की गिरावट आ गई थी और तब से अब तक ये लगातार टूटता ही जा रही है. शुक्रवार को भी ये शेयर 1190 रुपये पर ओपन होने के बाद करीब 5 फीसदी तक फिसलकर 1145 रुपये पर ट्रेड करता हुआ नजर आया. इस गिरावट के चलते कंपनी का मार्केट कैप भी घटकर 10,740 करोड़ रुपये रह गया.

Delta Corp Share: इस लिस्ट में अगला नाम डेल्टा कॉर्प शेयर का है और इसकी शुरुआत भी शुक्रवार को गिरावट के साथ लाल निशान पर हुई. Delta Corp Stock अपने पिछले बंद के मुकाबले फिसलकर 90.60 रुपये पर ओपन हुआ और फिर 3 फीसदी के आस-पास फिसलकर 88.78 रुपये पर कारोबार करता हुआ नजर आया. इस शेयर का 52 वीक का लो-लेवल 76.66 रुपये है. शेयर में आई इस गिरावट के चलते डेल्टा कॉर्प का मार्केट कैपिटल भी कम होकर 2400 करोड़ रुपये रह गया है.

Onmobile Global Share: ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर से जुड़ी एक और कंपनी ऑन-मोबाइल ग्लोबल का शेयर भी शेयर मार्केट में कारोबार ओपन होने के साथ ही फिसल गया और रेड जोन में ओपन हुआ. इस Gaming Stock ने 52.30 रुपये पर कारोबार की शुरुआत की और फिर 2.50 फीसदी तक फिसल गया. इस कंपनी की मार्केट वैल्यू भी शेयर टूटने के चलते घटकर 558.72 करोड़ रुपये रह गई.

इन बड़े निवेशकों को तगड़ा झटका

ऑनलाइन गेमिंग बिल का असर न केवल रियल मनी गेम्स से जुड़ी कंपनियों पर देखने को मिला है, बल्कि इसमें मोटी रकम लगाने वाले दिग्गज निवेशकों को भी तगड़ा झटका लगा है. बात नाजारा टेक के बारे में करें, तो ये कंपनी पोकरबाजी गेम संचालित करने वाली मूनशाइन में बड़ी स्टेक होल्डर है और बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, इसके शेयर में जारी गिरावट के बीच महज दो दिन में ही जेरोधा के निखिल कामथ समेत बड़े निवेशक मधुसूदन केला और Plutus Wealth Management के को-फाउंडर अर्पित खंडेलवाल को 300 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा.

रिपोर्ट के मुताबिक, 30 जून 2025 तक Nikhil Kamath की इस ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म नाजारा में कामथ एसोसिएट्स और एनके स्क्वॉयर्ड के जरिए 3.51 फीसदी हिस्सेदारी थी. तो वहीं निवेशक Madhusudan Kela इसमें 1.18 फीसदी की हिस्सेदारी रखते हैं. इसके अलावा सबसे बड़ी 7.44 फीसदी के आसपास की हिस्सेदारी अर्पित खंडेलवाल की है और उनकी कंपनी के पास भी इसके बड़ी मात्रा में शेयर हैं.

