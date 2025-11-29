scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

परमाणु सेक्‍टर में अब प्राइवेट कंपनियों की एंट्री, इन शेयरों पर रखें नजर!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब परमाणु सेक्‍टर में प्राइवेट कंपनियां का निवेश आएगा, जिसके बाद नवीनीकरण को गति मिलेगी, एनर्जी सेफ्टी को बढ़ावा मिलेगा.

Advertisement
X
परमाणु सेक्‍टर में प्राइवेट कंपनियों का होगा निवेश. (Photo: File/Getty)
परमाणु सेक्‍टर में प्राइवेट कंपनियों का होगा निवेश. (Photo: File/Getty)

PM नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ऐलान किया क भारत का सख्‍त कंट्रोल परमाणु एनर्जी सेक्‍टर्स जल्‍द ही प्राइवेट निवेश के लिए ओपेन हो जाएगा. उन्‍होंने कहा कि इस कदम से नवीनीकरण को गति मिलेगी, एनर्जी सेफ्टी को बढ़ावा मिलेगा और भारत आधुनिक परमाणु टेक्‍नोलॉजी में ग्‍लोबल टॉपर के तौर पर स्‍थापित होगा. 

PTI के मुताबिक, सरकार ने 2047 तक भारत की परमाणु एनर्जी क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाने का महत्‍वाकांक्षी लक्ष्‍य रखा है, जो वर्तमान 8.8 गीगावाट के स्‍तर से एक बड़ी छलांग है. इस टारगेट को हासिल करने के लिए सरकार 1 दिसंबर से शुरू हो रहे संसदके आगामी शीतकालीन सेशन में परमाणु एनर्जी बिल 2025 पेश करने की तैयारी में है. 

मार्केट के जानकारों का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान ग्रीन हाउस गैस के कम उत्‍सर्जन के साथ क्‍लीन एनर्जी की ओर कदम बढ़ाने से कैपिटल प्रोड्क्‍टस, एनर्जी और एरोस्‍पेस सेक्‍टर्स की कई कंपनियों को लाभ होने की संभावना है. इस लिस्‍ट में प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्‍टर्स के नाम शामिल हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

A bonus issue increases the number of shares in circulation, reduces free reserves and lowers earnings per share, leading to a proportional adjustment in the stock price.
2320 रुपये तक जाएगा Paytm का शेयर, गोल्डमैन सैक्स ने दिया बड़ा टारगेट 
Names like Lenskart Solutions, Pine Labs, PhysicsWallah, Urban Company, WeWork India, Dev Accelerator and others just turned profitable before making their stock market debut.
आ रहा ₹5421 करोड़ का IPO... ऑनलाइन कपड़े बेचती है कंपनी 
TCS IPO Story
'रतन टाटा गुस्सा हो गए थे, ये क्या है?' 20 साल के बाद इस बड़े फैसले की चर्चा 
Top Stocks
पहले 30% टूटा... अब 65 फीसदी चढ़ेगा ये स्‍टॉक, एक्‍सपर्ट्स ने दिया टारगेट 
wealth creator stocks
पैसे छापने की मशीन ये 10 शेयर, 10 हजार को बना दिया 19 करोड़! 

क्‍या है सरकार का प्‍लान? 
आगामी परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025 में रिएक्टर निर्माण, यूरेनियम आपूर्ति और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर विकास में निजी भागीदारी की अनुमति देने की योजना है. INVASET पीएमएस के बिजनेस हेड हर्षल दासानी ने बताया कि भारत परमाणु क्षमता में बड़े पैमाने पर ग्रोथ की तैयारी कर रहा है, जिसका लक्ष्य 2047 तक लगभग 100 गीगावाट तक पहुंचना है. परमाणु ऊर्जा जीवाश्म ईंधन के कार्बन फ़ुटप्रिंट के बिना बेसलोड स्थिरता प्रदान करती है. 

Advertisement

किन शेयरों पर रखें फोकस? 
दासानी के अनुसार, प्रमुख लाभार्थियों में भारी इंजीनियरिंग में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स (BHEL) और लार्सन एंड टुब्रो (L&T), सटीक घटकों में एमटीएआर टेक्नोलॉजीज, रिएक्टर और प्‍लांट निर्माण में पावर मेक प्रोजेक्ट्स, और दीर्घकालिक उत्पादन साझेदारी में टाटा पावर जैसे नाम शामिल हैं. 

मार्केट के जानकारों का मानना है कि यह पहल एनर्जी सोर्स में विविधता लाने और हाई टेक्‍नोलॉजी सेक्‍टर्स में प्राइवेट नवीनीकरण को बढ़ावा देने की भारती की रणनीतिक मंशा को दिखाती है. निवेशकों के लिए परमाणु सेक्‍टर्स का खुलना भारत के क्‍लीन एनर्जी बदलाव में भागीदारी का एक जेनरेसन अवसर पेश्‍ करता है, जो नीतिगत स्थिरता और मजबूत टेक्‍नोलॉजी क्षमताओं पर बेस्‍ड है. 

ये शेयर फोकस में रह सकते हैं
पॉल एसेट के रिसर्च एनालिस्ट और 129 वेल्थ फंड के फंड मैनेजर, प्रसेनजीत पॉल ने कहा कि परमाणु ऊर्जा एक विश्वसनीय बेस लोड सोर्स है, लेकिन उच्च पूंजी आवश्यकताओं और सीमित भागीदारी के कारण तेजी धीमी रही है. उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों को अनुमति देने से काम में सुधार हो सकता है, अधिक तकनीक आकर्षित हो सकती है और क्षमता वृद्धि में तेज़ी आ सकती है.

एक्‍सपर्ट का कहना है कि एलएंडटी और बीएचईएल जैसी कंपनियों को भारी इंजीनियरिंग और रिएक्टर-संबंधी घटकों का पहले से अनुभव है . उन्होंने कहा कि ABB  इंडिया और सीमेंस जैसी ऑटो और बिजली-सिस्‍टम कंपनियों को भी इनडायरेक्‍ट तरीके से लाभ हो सकता है क्योंकि परमाणु विस्तार से कंट्रोल सिस्‍टम और ग्रिड आधुनिकीकरण की मांग बढ़ेगी. 

Advertisement

एक्‍सपर्ट ने किया सतर्क
हालांकि पॉल ने निवेशकों को चेतावनी देते हुए कहा कि यह समझना चाहिए कि ये लंबे टाइम का प्रोजेक्‍ट्स हैं और वास्‍तविक वित्तीय प्रभाव तभी दिखाई देंगे, जब ऑर्डर मिलने शुरू होंगे. उन्‍होंने आगे कहा कि इसलिए केवल उम्‍मीदों पर शेयर खरीदने के बजाय, निवेशकों को मजबूत बैलेंस शीट, स्थिर कैश फ्लो और रिस्‍की इंफ्रा के कार्य में लंबे ट्रैक रिकॉर्ड वाले बिजनेस पर फोकस रखना चाहिए. 

(नोट- यहां बताए गए शेयर निवेशकों के अपने विचार हैं.aajtak.in इसकी जिम्‍मेदारी नहीं लेता है. किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement