नितिन गडकरी बोले- देखते जाओ... अब भारत रुकने वाला नहीं है, पूरी दुनिया का मार्केट हमारे पास

भारत की इकोनॉमी को लेकर बिजनेस टुडे बीटी इंडिया@100 प्रोग्राम में बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि हमारे पास पूरी दुनिया का मार्केट है और हम तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है. उन्‍होंने कहा कि दुनिया में बहुत कम ऐस देश हैं, जो कम कीमत पर अच्‍छी क्‍वालिटी वाले प्रोडक्‍ट्स प्रोवाइड करा रहे हैं और भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारा योगदान बहुत जल्‍द वर्ल्‍ड इकोनॉमी में बढ़ने वाला है. हमारे लिए वर्ल्‍ड का मार्केट मिलने वाला है, जिससे भारत की इकोनॉमी बहुत आगे जाएगी. उन्‍होंने कहा कि एग्रीकल्‍चर, रूरल और जंगल पर ज्‍यादा होना चाहिए. अगर एग्रीकल्‍चर का GDP में 22 फीसदी योगदान होता है तो भारत की इकोनॉमी वहां पहुंच सकती है, जहां हम सोच रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री ने रोड इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को लेकर बात करते हुए कहा कि हमारे देश में रोड इंफ्रा तेजी से सुधरा है. जिस कारण लॉजिस्टिक्‍स में बड़ा सुधार हुआ है. एक रिसर्च का जिक्र करते हुए उन्‍होंने कहा कि पहले भारत में लॉजिस्टिक का खर्च 16 फीसदी होता था, लेकिन अब इसमें 6 फीसदी की गिरावट आई है. उन्‍होंने कहा कि दिसंबर तक यह घटकर 9 फीसदी हो जाएगी और आगे 7 फीसदी पर आ जाएगी.

नितिन गडकरी ने कहा कि 1 रुपया अगर रोड इंफ्रा पर खर्च होता है तो इकोनॉमी में 3 रुपये की बढ़ोतरी होती है. इसलिए हम रोड इंफ्रा को और मजबूत कर रहे हैं, ताकि भारत की इकोनॉमी को बूस्‍टर मिले. नितिन गड़करी ने कहा कि देश में अभी तक हमने इस सालतक 2.5 लाख तक काम किए हैं दिसंबर के अंत तक 10 लाख करोड़ का काम करेंगे.

नितिन गडकरी ने कहा कि अमेर‍िका के निर्णय पर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहिए. हम एक दो देश पर निर्भर नहीं हैं, हमारे पास वर्ल्‍ड का मार्केट है. हमारा ऑटो कई देशों में एक्‍सपोर्ट हो रहा है. उन्‍होंने कहा कि चिप जैसी चीजों को लेकर दिक्‍कत आती है. हालांकि हम बहुत सी चीजें एक्‍सपोर्ट कर रहे हैं. उन्‍होंने कहा कि मेरा विश्‍वास है कि भारत की इकोनॉमी के लिए वर्ल्‍ड का मार्केट मिल रहा है और आने वाले समय में हमारी अर्थव्‍यवस्‍था मजबूत होगी.

