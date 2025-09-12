कल ट्रायल... देश को मिलने वाली है एक और राजधानी ट्रेन, जानिए कहां से कहां तक चलेगी, कितना लगेगा किराया

देश को एक और राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन (Rajdhani Express Train) मिलने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. यह ट्रेन जिस रूट से होकर गुजरेगी, वह भी बेहद ही खास है. सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस ये राजधानी ट्रेन मिजोरम से दिल्ली के बीच दिल्ली चलेगी.

दरअसल, यह ट्रेन 8000 करोड़ रुपये की लागत से बनी बैराबी-सैरांग (Sairang) रेलवे लाइन से होकर गुजरेगी, जो कि करीब 51.38 किलोमीटर लंबी है. इस लाइन को इंजीनियरिंग की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है. इस रेलवे रूट पर 48 सुरंगें, 55 बड़े और 87 छोटे पुल शामिल हैं. इनमें से एक पुल 104 मीटर ऊंचा है.

रेलवे के मुताबिक इस ट्रैक पर ट्रेन अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेगी, इस रूट के चालू होने से मिजोरम और दिल्ली के बीच सफर और भी सुगम और आसान हो जाएगा.

पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी

इस नई राजधानी एक्सप्रेस का ट्रायल परिचालन 13 सितंबर को होगा. सैरांग स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. रेलवे के अनुसार (ट्रेन संख्या 20507) सैरांग-आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस 19 सितंबर से हर शुक्रवार को शाम 4:30 बजे सैरांग से चलेगी और रविवार सुबह 10:50 बजे दिल्ली पहुंचेगी. ट्रेन कुल 2510 किलोमीटर की यात्रा 42 घंटे 20 मिनट में पूरा करेगी.

मिजोरम (सैरांग) से दिल्ली का किराया-

3A- 3625 रुपये

2A- 4820 रुपये

1A- 7890 रुपये

वहीं वापसी को लेकर IRCTC App को इससे जुड़ी कोई भी जानकारी फिलहाल नहीं है, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है ट्रेन 21 सितंबर से ट्रेन संख्या 20508 राजधानी एक्सप्रेस हर रविवार को शाम 7.50 बजे आनंद विहार से चलकर मंगलवार दोपहर 3:15 पर सैरांग पहुंचेगी. लेकिन वापसी को लेकर शुक्रवार शाम 7 बजे तक रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर कोई जानकारी नहीं थी.

इस ट्रेन में कुल 20 कोच होंगे, जिसमें एसी फर्स्ट क्लास के एक, सेकंड क्लास के चार, थर्ड क्लास के 12 कोच होंगे. इसके अलावा, एक एसी पैंट्री कार और दो ब्रेकवान कम गार्ड कोच होंगे.

कहां-कहां से होकर गुजरेगी ये ट्रेन

सैरांग से चलने के बाद राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव बैराबी, हैलाकांडी, बदरपुर, न्यू हाफलोंग, होजाई, गुवाहाटी, रंगिया जंक्शन, बारपेटा रोड, न्यू बोंगाईगांव, न्यू कूच बिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, मालदा टाउन, साहिबगंज जंक्शन, भागलपुर जंक्शन, जमालपुर जंक्शन, पटना जंक्शन, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन और कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर दिया गया है.

बता दें, देश में फिलहाल 25 राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं. नई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन सैरांग (आइजोल) और आनंद विहार टर्मिनल (दिल्ली) के बीच चलेगी. यह देश की 26वीं राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन होगी. इससे पहले राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 2019 में मुंबई सीएसएमटी और दिल्ली के बीच शुरू की गई थी.

इतिहास पर नजर डालें तो राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत 1969 में राज्यों की राजधानियों को नई दिल्ली से जोड़ने के लिए हुई थी. ये ट्रेनें अपनी रफ्तार, आराम और बेहतरीन सेवाओं के लिए जानी जाती हैं, और आज भी भारत की सबसे प्रतिष्ठित ट्रेनों में गिनी जाती हैं.

