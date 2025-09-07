Multibagger Stock: इस छुटकू शेयर ने किया मालामाल... पांच साल पहले ₹100000 लगाए, अब बन गए 34 लाख

शेयर बाजार में कब कौन सा शेयर कमाल करते हुए अपने निवेशकों को मालामाल कर दे, कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है. लेकिन मार्केट में कई ऐसे स्टॉक्स हैं, जो ऐसा कमाल कर चुके हैं. ऐसा ही एक शेयर है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड स्टॉक, जो निवेशकों के लिए शॉर्ट टर्म में ही मल्टीबैगर बनकर उभरा है. इसमें पांच साल पहले सिर्फ 1,00,000 रुपये का निवेश करने वाले निवेशकों की रकम अब बढ़कर 34 लाख रुपये से ज्यादा हो चुकी है.

3,346% का धांसू रिटर्न दिया

ग्रेविटा इंडिया का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें, तो ये एक रीसाइक्लिंग फर्म है, जो मुख्य रूप से लेड, एल्युमीनियम और प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग में स्पेशिएलिस्ट है. 1992 में स्थापित इस कंपनी का कारोबार भारत के अलावा अफ्रीका, मिडिल ईस्ट समेत अन्य महाद्वीपों में फैला है, जहां इसकी यूनिट्स हैं. 11 सितंबर 2020 एक ग्रेविटा इंडिया शेयर का भाव सिर्फ 49.30 रुपये था, जो अब बढ़कर 1699 रुपये हो गया है. इस हिसाब से महज पांच साल की अवधि में ही निवेशकों को ताबड़तोड़ 3,346 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न मिला है.

1 लाख रुपये को बनाया 34 लाख

पांच साल में अपने निवेशकों को 3346 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले इस शेयर से निवेशकों को हुए फायदे का सीधा कैलकुलेशन देखें, तो ये बेहद आसान है. अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले यानी 11 सितंबर 2020 को इस स्टॉक में 49 रुपये के रेट से 1 लाख रुपये का निवेश किया होगा और उसे अब तक होल्ड रखा होगा, तो उनकी ये रकम अब तक बढ़कर 34,46,000 रुपये हो गई होगी.

Advertisement

शुक्रवार को तेज उछाल के साथ बंद

बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन ग्रेविटा इंडिया का शेयर दिनभर तेजी के साथ कारोबार करते हुए अंत में बढ़त के साथ क्लोज हुआ था. ये 1657.80 रुपये पर खुला था और फिर कारोबार के अंत में तेज रफ्तार पकड़ते हुए 2.49% की बढ़त लेकर 1699 रुपये पर बंद हुआ था. इसका असर कंपनी की मार्केट वैल्यू पर भी दिखा, जो बढ़कर 12330 करोड़ रुपये हो गई. बता दें इस स्टॉक का 52 वीक का हाई लेवल 2700 रुपये, जबकि 52-वीक का लो लेवल 1379.65 रुपये है.

साल-दर-साल निवेशक ऐसे मालामाल

इस शेयर की परफॉर्मेंस पर नजर डालें, तो साल-दर-साल ने ऐसी छलांग लगाई कि निवेशकों पर पैसों की बरसात होती रही. 11 सितंबर 2020 को इसकी कीमत जहां 49.30 रुपये थी, तो इसके अगले साल 9 सितंबर 2021 को इसकी कीमत 200.20 रुपये के लेवल पर पहुंच गई. इसके अगले साल 9 सितंबर 2022 को इस एक शेयर की कीमत उछलकर 330.35 रुपये हो गई.

तेजी का सिलसिला और बढ़ा, जिसके बाद 15 सितंबर 2023 को ग्रेविटा इंडिया का शेयर 804 रुपये का हो गया और इसके अगले साल यानी सितंबर 2024 में इसने अपना लाइफ टाइम हाई लेवल छूआ था, जो 2700 रुपये का था. हालांकि, इसके बाद स्टॉक में गिरावट शुरू हुई, लेकिन अभी भी ये 1699 रुपये का बना हुआ है.

Advertisement

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----