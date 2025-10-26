Multibagger Stock: ये 4 शेयर... चारों मल्टीबैगर, 10 महीने में ही दिया 5000% रिटर्न, निवेशक मालामाल

शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा कारोबार माना जाता है, लेकिन इसमें मल्टीबैगर स्टॉक्स (Multibagger Stock) की लिस्ट भी लंबी है. जिनमें पैसे लगाने वाले निवेशक झटके में अमीर बने हैं. ऐसे ही चार शेयर हैं, जो 2025 में अब तक निवेशकों की किस्मत खोलने वाले साबित हुए हैं. इन शेयरों ने 1600% से लेकर 5100% से ज्यादा का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है. इनमें एक सेमीकंडक्टर सेक्टर से जुड़ी कंपनी का शेयर भी शामिल है.

इन 4 शेयरों ने किया मालामाल

भले ही शेयर मार्केट में बीते साल 2024 से अब तक भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. लंबे समय तक बाजार के निवेशकों ने दबाव झेला हो, लेकिन 2025 में कई असाधारण मल्टीबैगर स्टॉक भी उभरे हैं, जिनमें मामूली निवेश भी मोटी रकम में बदला चुका है. इनमें सबसे ऊपर RRP Semiconductor Share है. वहीं लिस्ट में मिडवेस्ट गोल्ड लिमिटेड, एलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और जीएचवी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के शेयर शामिल हैं.

पहला शेयर: आरआरपी सेमीकंडक्टर लिमिटेड

साल 2025 में अब तक इस शेयर ने निवेशकों को ताबड़तोड़ 5,215% का रिटर्न दिया है. इस शेयर की कीमत 185.50 रुपये से उछलकर अब 9,860.90 रुपये पर पहुंच चुकी है. सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को RRP Semiconductor Share अपर सर्किट के साथ जोरदार बढ़त लेकर क्लोज हुआ. खास बात ये है कि FY26 की दूसरी तिमाही में कंपनी ने 437 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज किया, लेकिन निवेशकों को मालामाल कर दिया है.

दूसरा शेयर: मिडवेस्ट गोल्ड लिमिटेड

निवेशकों के लिए साल 2025 में अब तक 10 महीने में ही मल्टीबैगर स्टॉक बनकर उभरे शेयरों की लिस्ट में अगला नाम Midwest Gold Ltd Share का है. इसने अपने निवेशकों को 1,667% का रिटर्न दिया है. शेयर की कीमत के बारे में बात करें, तो इस साल की शुरुआत से अब तक ये 117.10 रुपये (1 जनवरी 2025 का भाव) से बढ़कर बीते शुक्रवार को 2070 रुपये हो गई है. ग्रेनाइट, संगमरमर और अन्य प्राकृतिक पत्थरों के कारोबार से जुड़ी इस कंपनी के शेयर ने भी निवेशकों को अमीर बनाया है. हालांकि, शुक्रवार को ये 2% के अपर सर्किट के साथ बंद हुआ था.

तीसरा शेयर: एलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

Multibagger Stock List 2025 में अगला नाम Elitecon International Share का है, जिसकी कीमत में भी चौंकाने वाला उछाल आया है. ये साल की शुरुआत में 10.37 रुपये थी, जो अब 1,404% बढ़कर 156 रुपये पर पहुंच गई है. कंपनी द्वारा अपने FMCG कारोबार को मजबूत करने की दिशा में तमाम कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने का असर शेयर पर देखने को मिला है. बता दें कि इसने लैंड्समिल एग्रो प्राइवेट में 55% और सनब्रिज एग्रो प्राइवेट में 51.65% हिस्सेदारी हासिल की है.

चौथा शेयर: जीएचवी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स शेयर

इस साल का चौथा मल्टीबैगर स्टॉक है, GHV Infra Projects Ltd Share. इस शेयर की कीमत पर नजर डालें, तो इसका भाव 2025 में अब तक 18.19 रुपये से बढ़कर 320 रुपये के हाई पर पहुंच गया है. इस शेयर में पैसे लगाने वालों को 1659% का मल्टीबैगर रिटर्न मिला है. वहीं बीते पांच साल में ये 6902% उछला है. महज छह महीने में ही इस स्टॉक में पैसे लगाने वालों की रकम 278% रिटर्न के साथ दोगुनी हो चुकी है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

