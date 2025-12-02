scorecardresearch
 
सरकार इस बैंक में बेच रही हिस्सेदारी! शेयर मल्टीबैगर... 5 साल में छह गुना किया पैसा

Bank Of Maharashtra Share फोकस में हैं, क्योंकि सरकार इसमें अपनी मौजूदा 79.80 फीसदी की कुल हिस्सेदारी में से 5 फीसदी हिस्सा बेचने की तैयारी कर रही है. इसका असर बैंकिंग शेयर पर दिख सकता है.

सरकार द्वारा हिस्सेदारी बेचे जाने के प्लान की खबर का शेयर पर दिख सकता है असर (File Photo: ITG)
बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयर (Bank Of Maharashtra Share) फोकस में है और आने वाले दिनों में इसकी कीमत में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. दरअसल, भारत सरकार के पास इस बैंक में बड़ी हिस्सेदारी है. रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें से 5% हिस्सा बेचनी की तैयारी की जा रही है. इस खबर का असर बैंक के शेयर पर देखने को मिल सकता है. 

सोमवार को गिरकर बंद हुआ शेयर 
रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग मानदंडों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सरकार 5 फीसदी की हिस्सेदारी बेच सकती है. इस बिक्री की खबर के चलते ये बैंकिंग स्टॉक चर्चा में है. बीते नवंबर महीने में अपना 52-वीक का हाई लेवल छूने के बाद Bank Of Maharashtra का शेयर बीते कारोबारी दिन सोमवार को कारोबारी सत्र के दौरान 1.47% की गिरावट लेकर बंद हुआ. इसका हाई 61.55 रुपये है, जिसे इसने 19 नवंबर को छुआ था. 

कारोबार के दौरान BoM Share 58.81 रुपये के लेवल पर ओपन हुआ था और कारोबार के दौरान 59.68 रुपये के दिन के हाई लेवल को छूने के बाद ये मार्केट क्लोज होने पर गिरकर 57.70 रुपये पर बंद हुआ. शेयर में आई इस गिरावट के चलते बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन घटक 44340 करोड़ रुपये पर आ गया. 

कोरोना काल के बाद छह गुना किया पैसा
Covid-19 के अपने निम्नतम स्तर लगभग 9 रुपये प्रति शेयर के स्तर से इसमें जोरदार रिकवरी देखने को मिली है और अब तक ये शेयर 565 फीसदी की छलांग लगा चुका है. यानी इस अवधि में Banking Share ने अपने निवेशकों के पैसे को छह गुना से ज्यादा बढ़ा दिया है. 

BoM Share पर ब्रोकरेज बुलिश
बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर को लेकर ब्रोकरेज बुलिश हैं और इसके टारगेट प्राइस के साथ ही इसकी रेटिंग में भी संशोधन कर रहे हैं. एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ (HDFC Securities) ने इस शेयर को 70 रुपये के Target Price देकर खरीदने की सलाह दी है, तो वहीं दूसरी ओर जियोजित इन्वेस्टमेंट्स ने भी 68 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ इस स्टॉक को Buy Rating दी है. एक अन्य ब्रोकरेज ग्लोब कैपिटल ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 75 रुपये के टारगेट दिया है और इसके द्वारा 'ओवरवेट' रेटिंग बरकरार रखी गई है. 

बैंक में सरकार की इतनी हिस्सेदारी
एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित हिस्सेदारी बेचने का उद्देश्य बैंक को मैंडेटरी 25 फीसदी  सार्वजनिक शेयरधारिता जरूरत के करीब लाना है.बीते सितंबर 2025 तक बैंक में सरकार की 79.60 फीसदी हिस्सेदारी थी और इसमें 5 फीसदी की प्रस्तावित बिक्री के बाद ये शेयरधारिता 75 फीसदी से कम हो सकती है. बैंक के अन्य प्रमुख शेयरधारकों में LIC के पास 7.10%, म्यूचुअल फंड और बैंकों के पास क्रमशः 1.17% और 0.57% हिस्सेदारी है. 30 सितंबर तक 9.58 लाख से अधिक रिटेल निवेशकों के पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 6.83% हिस्सेदारी थी.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

