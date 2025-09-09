झटके में इस शेयर की 3000% बढ़ गई कीमत, एक दिन में निवेशक हो गए अमीर!

भारतीय शेयर बाजार में जहां मल्टीबैगर स्टॉक्ट की कमी नहीं है, तो वहीं अमेरिकी शेयर मार्केट में कई गजब के स्टॉक हैं, जिनमें पैसे लगाने वाले एक झटके में अमीर बन गए. बीते कारोबारी दिन सोमवार को ई-कॉमर्स और पैकेजिंग कंपनी एटको होल्डिंग्स के शेयर (Eightco Holdings Share) ने तो कमाल ही कर दिया, ये स्टॉक ओपन होने के बाद ऐसा भागा कि एक ही दिन में 3000% उछल गया और इसमें पैसे लगाने वाले मालामाल हो गए.

3008% की तेजी के साथ हुआ बंद

अमेरिकी शेयर मार्के के नैस्डेक इंडेक्स में लिस्ट एटको होल्डिंग्स के शेयर में ऐसा उछाल आया कि हर कोई देखता ही रह गया. धांसू ओपनिंग के बाद बाजार में कारोबार बंद होने तक इसने निवेशकों की रकम को 30 गुना तक बढ़ा दिया. यही नहीं इसमें कारोबार के दौरान और तेज उछाल भी देखने को मिला था और इंट्राडे ट्रेडिंग में इस शेयर में 50 गुना से ज्यादा की तेजी देखने को मिली थी.

पैकेजिंग कंपनी का ये स्टॉक 18.86 डॉलर पर ओपन होने के बाद 83.12 डॉलर तक चढ़ गया था, हालांकि कारोबार खत्म होते-होते इसकी रफ्तार धीमी पड़ी. लेकिन फिर भी ये 3008.97% की उछाल के साथ 45.08 डॉलर पर क्लोज हुआ.

1 डॉलर के शेयर में अचानक तूफानी तेजी

खास बात ये है कि बीते साल 2024 से ही महज 1-2 डॉलर के प्राइस रेंज में कारोबार कर रहा था और बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन 5 सितंबर को एक शेयर की कीमत 1.43 डॉलर थी, लेकिन सोमवार को जब अमेरिकी शेयर बाजार में कारोबार की शुरुआत हुई, तो ये अचानक जोरदार तेजी के साथ 18 डॉलर के पार खुला और 83.12 डॉलर का अपना लाइफ टाइम हाई लेवल छू लिया. इसके पहले ये करीब साढ़े तीन साल में 99% तक टूटा था.

ऐसा क्या हुआ, जिससे शेयर बना रॉकेट

अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या, जो ये शेयर अचानक ही गदर मचाने लगा. तो बता दें कि वैसे तो ये कंपनी ई-कॉमर्स और पैकेजिंग सेक्टर में काम करती है, लेकिन हाल ही में इसने क्रिप्टो की दुनिया में कदम रखा है. कंपनी ने वर्ल्ड कॉइन नामक क्रिप्टो प्रोजेक्ट में बड़ा निवेश किया है, जिसमें ओपनएआई फाउंडर सैम आल्टमैन बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. इस खबर के आने के बाद ही शेयर रॉकेट बना हुआ है.

रिपोर्ट्स की मानें, तो एटको होल्डिंग्स ने इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट में निवेश के लिए कंपनी ने 25 करोड़ डॉलर का फंड भी जुटाया है. कंपनी के नए कदम और क्रिप्टो मार्केट के बढ़ते दायरे के साथ ही बिटकॉइन समेत अन्य क्रिप्टोकरेंसियों में बीते कुछ समय में आई तूफानी तेज से निवेशकों के सेंटीमेंट पर जबरदस्त असर पड़ा और इसकी बंपर खरीदारी शुरू हो गई और इसका भाव आसमान पर पहुंच गया.

(नोट- शेयर मार्केट में निवेश से पहले सलाहकार की मदद जरूर लें.)

