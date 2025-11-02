scorecardresearch
 

Reliance में पैसे लगाने वालों की मौज, 5 दिन में छाप डाले ₹47000Cr... मार्केट कैप फिर 20 लाख करोड़

Sensex Top-10 Firms में शामिल चार कंपनियों की मार्केट वैल्यू में बीते सप्ताह जोरदार इजाफा हुआ, तो वहीं इस लिस्ट में शामिल छह कंपनियां ऐसी रहीं, जिनमें पैसे लगाने वालों को तगड़ा झटका लगा है.

बीते सप्ताह रिलायंस ने कराई निवेशकों को सबसे ज्यादा कमाई (Photo: AI Generated)
बीते सप्ताह रिलायंस ने कराई निवेशकों को सबसे ज्यादा कमाई (Photo: AI Generated)

शेयर बाजार (Stock Market) के लिए बीता सप्ताह खासा उतार-चढ़ाव भरा रहा. इसके बावजूद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड देश के 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से चार ने अपने निवेशकों को ताबड़तोड़ कमाई कराई. सबसे ज्यादा कमाई कराने वाली कंपनी देश के सबसे अमीर मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance) रही. इसमें पैसे लगाने वालों ने महज पांच दिनों में ही 47000 करोड़ रुपये से ज्यादा छाप डाले. दूसरी ओर  HDFC Bank, ICICI Bank, Infosys जैसी दिग्गज कंपनियों ने तगड़ा घाटा कराया. 

रिलायंस समेत ये 4 कंपनियां फायदे में 
सेंसेक्स की Top-10 Firms में से पिछले हफ्ते जिन चार कंपनियों की मार्केट वैल्यू में इजाफा हुआ है, उनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीई, भारती एयरटेल और एलआईसी शामिल रहे. इन चारों की मार्केट वैल्यू कंबाइंड रूप से 95,447 करोड़ रुपये बढ़ी. दूसरी ओर लिस्ट में शामिल जिन छह कंपनियों को नुकसान हुआ है, उनमें एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, इंफोसिस, एचयूएल हैं. इनका संयुक्त मार्केट कैप 91,685.94 करोड़ रुपये घट गया.

मुकेश अंबानी की कंपनी का जलवा कायम
मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली Reliance Industries मार्केट वैल्यू के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कंपनी है. इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बीते सप्ताह के पांच कारोबारी दिनों में बढ़कर एक बार फिर 20 लाख करोड़ रुपये के पार निकल गया. पीटीआई के मुताबिक, Reliance Market Cap 20,11,602.06 करोड़ रुपये दर्ज किया गया. इस हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो इन पांच दिनों के भीतर रिलायंस निवेशकों ने 47,431.32 करोड़ रुपये की कमाई की. 

SBI से LIC तक ने कराई कमाई 
रिलायंस के अलावा अन्य कमाई कराने वाली कंपनियों में दूसरे पायदान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहा. SBI Market Cap 30,091.82 करोड़ रुपये बढ़कर 8,64,908.87 करोड़ रुपये हो गया. इसके अलावा तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कंपनी टेलीकॉम दिग्गज भारतीय एयरटेल रही. Bharti Airtel MCap बढ़कर 11,71,554.56 करोड़ रुपये हो गया और निवेशकों की दौलत में 14,540.37 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई. चौथी कंपनी एलआईसी रही, जिसमें पैसे लगाने वालों ने 3,383.87 करोड़ रुपये कमाए. LIC Market Cap बढ़कर 5,65,897.54 करोड़ रुपये हो गया.  

इन छह कंपनियों ने कराया घाटा

कंपनी का नाम मार्केट कैप में गिरावट मार्केट वैल्यू
Bajaj Finance 29,090.12 करोड़ रुपये 6,48,756.24 करोड़ रुपये
ICICI Bank 21,618.90 करोड़ रुपये 9,61,127.86 करोड़ रुपये
Infosys 17,822.38 करोड़ रुपये 6,15,890 करोड़ रुपये
HUL 11,924.17 करोड़ रुपये 5,79,561.93 करोड़ रुपये
HDFC Bank 9,547.96 करोड़ रुपये  15,18,679.14 करोड़ रुपये
TCS  1,682.41 करोड़ रुपये 11,06,338.80 करोड़ रुपये

नंबर-1 पायदान पर रिलायंस 
मार्केट वैल्यू के हिसाब से देश के सबसे बड़ी कंपनियों की रैंकिंग में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बीते हफ्ते भी नंबर-1 पायदान पर अपना कब्जा कायम रखा. RIL के बाद क्रमश: एचडीएफसी बैंक, एयरटेल, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस, इंफोसिस, एचयूएल और एलआईसी का नंबर रहा. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

    Advertisement