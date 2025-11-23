5 दिन में ₹36000Cr... रिलायंस के निवेशकों ने छापे नोट, एयरटेल ने भी कराई मौज

शेयर बाजार (Stock Market) के लिए बीता सप्ताह मिला-जुला रहा. कभी सेंसेक्स-निफ्टी तूफानी तेजी के साथ भागते हुए दिखे, तो कभी भरभराकर टूटे भी. लेकिन पूरी हफ्ते की बात करें, तो बेंचमार्क इंडेक्स Sensex 669 अंकों की बढ़त में रहा. इस बीच देश की 10 सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में से सात की मार्केट वैल्यू में जोरदार उछाल आया, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) के निवेशकों ने तो महज पांच कारोबारी दिनों में ही 36,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर डाली.

टॉप-10 में से 7 कंपनियां फायदे में

पिछले सप्ताह सेंसेक्स की टॉप-10 में से सात कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में कंबाइंड रूप से 1.28 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया. सबसे ज्यादा फायदे में रही कंपनियों की बात करें, तो भारती एयरटेल (Bharti Airtel) और रिलायंस (RIL) रहीं. इसके अलावा HDFC Bank, TCS, SBI, Infosys, HUL को भी फायदा हुआ. वहीं बजाज फाइनेंस (Bajaj Finance), भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) और आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) की मार्केट वैल्यू घटी है.

रिलायंस-Airtel निवेशकों की चांदी

देश के सबसे अमीर इंसान Mukesh Ambani के नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें, तो बीते सप्ताह की शुरुआत में इसका शेयर (RIL Share) तूफानी रफ्तार से भागता दिखा था और कारोबार के दौरान ये 1557.80 रुपये के अपने 52 वीक के नए हाई लेवल तक पहुंचा था. हालांकि, आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को ये मामूली गिरावट लेकर 1543 रुपये पर क्लोज हुआ.

रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटल (Reliance Market Cap) इन पांच कारोबारी दिनों में बढ़कर 20.92 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया और इसके निवेशकों (Reliance Investors) ने ताबड़तोड़ 36,673 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली. दूसरे नंबर पर भारती एयरटेल रहे, जिसके शेयर में पैसे लगाने वाले निवेशकों ने पांच दिनों में 36,579 करोड़ रुपये छापे और इसका एमकैप (Airtel Market Cap) उछलकर 12.33 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया.

इन कंपनियों ने भी कराई कमाई

कंपनी का नाम मार्केट कैप में उछाल मार्केट वैल्यू Infosys 17,490 करोड़ रुपये 6,41,688.83 करोड़ रुपये TCS 16,299 करोड़ रुपये 11,39,715 करोड़ रुपये HDFC Bank 14,608.22 करोड़ रुपये 15,35,132.56 करोड़ रुपये SBI 4,846.08 करोड़ रुपये 8,97,769.87 करोड़ रुपये HUL 1,785.69 करोड़ रुपये 5,71,972.75 करोड़ रुपये

इन 3 कंपनियों ने कराया तगड़ा घाटा

अब बात करें, बीते सप्ताह अपने निवेशकों को घाटा कराने वाली कंपनियों के बारे में, तो Bajaj Finance Market Cap में 8,244 करोड़ रुपये से ज्यादा की गिरावट आई और ये कम होकर 6.25 लाख करोड़ रुपये पर आ गया. इसके अलावा LIC Market Cap 5.70 लाख करोड़ रुपये रह गया और इसमें 4,522.38 करोड़ रुपये की कमी आई. ICICI Bank के निवेशकों के 1,248.08 करोड़ रुपये स्वाहा हो गए. इसका मार्केट कैपिटल घटकर 9.79 लाख करोड़ रुपये रह गया.

नंबर-1 पर Reliance का दबदबा

अगर मार्केट कैपिटल (Market Cap) के हिसाब से देश की सबसे बड़ी 10 कंपनियों की रैंकिंग लिस्ट को देखें, तो बीते सप्ताह भी नंबर-1 पायदान पर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का दबदबा कायम रहा. इसके बाद दूसरे पर एचडीएफसी बैंक और तीसरे नंबर पर भारती एयरटेल रही. वहीं अन्य क्रमश: टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एलआईसी थीं.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

