Reliance के निवेशकों की मौज... 5 दिन में छाप डाले ₹28000Cr, टॉप-10 लिस्ट में सबसे आगे

शेयर बाजार (Stock Market) में बीते सप्ताह बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला. पूरे हफ्ते के पांच कारोबारी दिनों के दौरान BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 474 अंकों की बढ़त में रहा. इस दौरान इस इंडेक्स ने 86,055 का नया हाई लेवल भी छुआ. बात करें देश की सबसे बड़ी कंपनियों के बारे में Sensex Top-10 कंपनियों में से सात की मार्केट वैल्यू में जोरदार उछाल आया, तो वहीं तीन कंपनियों के निवेशकों को घाटा उठाना पड़ा. सबसे ज्यादा फायदे में देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस के शेयरों में पैसे लगाने वाले रहे और महज पांच दिनों में 28000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर डाली.

रिलायंस का MCap 21 लाख करोड़ के पार

बीते सप्ताह जिन सेंसेक्स की टॉप-10 लिस्ट में शामिल सात कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन कंबाइंड रूप से 96,201 करोड़ रुपये बढ़ा. इस बीच Rliance Industries Market Cap में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की गई और ये उछलकर 21.20 लाख करोड़ रुपये हो गया. इस हिसाब से रिलायंस के शेयर में पैसे लगाने वालों ने पांच कारोबारी दिनों में 28,282.86 करोड़ रुपये की तगड़ी कमाई कर डाली.

Bajaj से HDFC Bank तक फायदे में

अपने निवेशकों पर पिछले हफ्ते पैसों की बारिश करने वाली अन्य बड़ी कंपनियों की बात करें, तो Bajaj Finance की मार्केट वैल्यू में 20,347.52 करोड़ रुपये का उछाल आया और ये 6.45 लाख करोड़ रुपये हो गया. इसके अलावा HDFC Bank Market Cap 13,611.11 करोड़ रुपये बढ़कर 15.48 लाख करोड़ रुपये, जबकि ICICI Bank MCap 13,599.62 करोड़ के इजाफे के साथ 9.92 लाख करोड़ रुपये हो गया.

एफएमसीजी दिग्गज कंपनी HUL का मार्केट कैपिटल 7,671 करोड़ रुपये बढ़कर 5.79 लाख करोड़ रुपये, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मार्केट वैल्यू (SBI Market Value) 6,415.28 करोड़ की तेजी के साथ 9.04 लाख करोड़ रुपये हो गई. इसके अलावा आईटी दिग्गज Infosys का एमकैप 6,273.15 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ 6.47 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

TCS-LIC और एयरटेल को घाटा

शेयर बाजार में लिस्टेड जिन तीन बड़ी कंपनियों को बीते सप्ताह नुकसान उठाना पड़ा, उनमें देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा ग्रुप की टीसीएस से लेकर टेलीकॉम दिग्गज भारतीय एयरटेल तक शामिल हैं. निवेशकों को घाटा कराने में सबसे आगे Bharti Airtel रही, जिसका मार्केट कैप 35,239 करोड़ रुपये की कमी के साथ 11.98 लाख करोड़ रुपये रह गया.

इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी LIC की मार्केट वैल्यू में 4,997 करोड़ रुपये की गिरावट आई और ये घटकर 5.65 लाख करोड़ रुपये रह गई. बात TCS Market Cap की करें, तो इसमें 3,763 करोड़ रुपये की कमी आई और ये कम होकर 11.35 लाख करोड़ रुपये पर आ गया.

Reliance का दबदबा कायम

रिलायंस के शेयर में आई तेजी और मार्केट कैप में तगड़े उछाल के चलते देश में मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में इस बार भी Mukesh Ambani की कंपनी का दबदबा कायम रहा. रिलायंस नंबर-1 पायदान पर काबिज रही. इसके बाद क्रमश: HDFC Bank, Bharti Airel, TCS, ICICI Bank, SBI, Infosys, Bajaj Finance, HUL और LIC का स्थान रहा.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

