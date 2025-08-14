ट्रंप का साथ... पाकिस्तान के बदलने लगे हालात? मूडीज ने दी Caa1 रेटिंग, जानिए इसके फायदे

डोनाल्‍ड ट्रंप और पाकिस्‍तान की बढ़ती नजदीकियों के बीच रेटिंग एजेंसी मूडीज ने बुधवार को पाकिस्‍तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है. मूडीज ने पाकिस्‍तान की रेटिंग को एक पायदान बढ़ाकर 'Caa2' से 'Caa1' कर दिया है. मूडीज का कहना है कि पाकिस्‍तान की बाहरी वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है.

मूडीज का यह बयान तब आया जब पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि पॉजिटिव इकोनॉमी इंडिकेटर के आधार पर केंद्रीय बैंक के पास देश की प्रमुख नीतिगत दर को 11 फीसदी से कम करने की ज्‍यादा गुंजाइश दिख रही है. पाकिस्‍तान के PM शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि क्रेडिट रेटिंग में सुधार इस बात का संकेत है कि आर्थिक नीतियां सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं.

पाकिस्‍तान के बॉन्‍ड में भी इजाफा

रेटिंग अपग्रेड के बाद, पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉन्ड की कीमत डॉलर के मुकाबले 1 सेंट बढ़कर 90 से 100 सेंट हो चुकी है. इस बढ़ोतरी के बाद 2022 के बाद यह अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं. साल 2022 के बाद लोन संकट के कारण बॉन्ड गिरकर 30 सेंट तक पहुंच गया था. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फिच और एसएंडपी द्वारा रेटिंग में एक पायदान की वृद्धि के बाद मूडीज द्वारा रेटिंग में एक पायदान की ग्रोथ के फैसले से पाकिस्‍तान के बाहरी लोन जुटाने की क्षमता में मदद मिलेगी.

सुधर रही पाकिस्‍तान की अर्थव्‍यवस्‍था?

पाकिस्तान का कहना है कि IMF द्वारा 7 अरब डॉलर के बेलआउट से स्थिर होने के बाद उसकी अर्थव्यवस्था सुधार की राह पर है. मूडीज ने अपने एक बयान में कहा कि हमने पाकिस्‍तान सरकार के लिए नजरिए को पॉजिटिव से बदलकर स्थिर कर दिया है. इसमें कहा गया है कि यह रेटिंग पाकिस्‍तान के बेहतर होती बाहरी स्थिति को दिखाता है, जो IMF विस्‍तारित निधि सुविधा (EFF) कार्यक्रम के तहत सुधार में इसकी प्रगति को सपोर्ट करता है.

पाकिस्‍तान के लोन लेने की क्षमता में भी सुधार

मूडीज ने कहा कि पाकिस्तान की लोन लेने की क्षमता में सुधार हुआ है, लेकिन रेटिंग के तौर पर अभी भी यह सबसे कमजोर देशों में से एक है. उन्होंने कहा कि Caa1 रेटिंग देश के कमजोर शासन और उच्च स्तर की राजनीतिक अनिश्चितता को भी दर्शाती है. मूडीज के ऐलान से पहले पाकिस्‍तान के वित्त मंत्री ने इस्लामाबाद में व्यापारियों के एक समूह को बताया कि उन्हें उम्मीद है कि फिच और एसएंडपी के बाद अन्य एजेंसियों द्वारा भी पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में सुधार होगा.

Caa1 रेटिंग से पाकिस्‍तान को क्‍या होगा फायदा?

पहले पाकिस्‍तान की रेटिंग Caa2 थी, जो बेहद कमजोर कैटेगरी वाले देशों में रखा गया था, लेकिन अब इसमें 1 पायदान का इजाफा कर दिया गया है. इसका मतलब है कि देश के आर्थिक हालत में थोड़ा सुधार आया है.

वहीं इस बदलाव के साथ ही केंद्रीय बैंक की ओर से नीतिगत दरों में बदलाव की उम्‍मीद भी की जा रही है, जो अभी 11 फीसदी पर है. रेट कम होता है तो इससे देश की अर्थव्‍यवस्‍था में मदद मिलेगी.

रेटिंग बढ़ने से विश्‍व स्‍तर पर देश की साख भी बढ़ती है. रॉयटर्स के मुताबिक, पाकिस्‍तान की रेटिंग बढ़ने से उसके लोन लेने की क्षमता में सुधार होगा. साथ ही निवेशकों की विश्‍वसनीयता भी थोड़ी बढ़ेगी.

