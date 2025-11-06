Khesari Lal Networth: हर महीने कितना कमाते हैं खेसारी लाल यादव? 3 करोड़ की कार... मुंबई में बंगला

बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहले चरण का मतदान गुरुवार को हो रहा है. आरजेडी के टिकट पर भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) भी राजनीति में एंट्री लेते हुए चुनावी मैदान में हैं. वे छपरा से इलेक्शन लड़ रहे हैं. उनकी संपत्ति की बात करें, तो नामांकन के दौरान चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे के मुताबिक, Khesari Lal Yadav Networh करीब 24 करोड़ रुपये है.

खेसारी ही नहीं, पत्नी भी करोड़पति

बिहार की राजनीति में एंट्री ले रहे भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार एक्टर खेसारी लाल यादव ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि, 'वे राजनीति में पैसे कमाने नहीं आ रहे हैं', कमाई तो वो अपने पेशे से करोड़ों की करते हैं. उनके द्वारा दिए गए चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति का पूरा ब्योरा दिया था, जिसमें उन्होंने करीब 24 करोड़ रुपये की नेटवर्थ का खुलासा किया था.

Khesari Lal Yadav Networth में 16.89 करोड़ रुपये की चल संपत्ति, जबकि 7.91 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां शामिल हैं. उनकी पत्नी के पास भी करीब 7 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति है.

3 करोड़ की कार, लाखों का सोना

खेसारी लाल यादव की संपत्ति पर आगे नजर डालें, तो उनके पास करीब 35 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की गोल्ड ज्वेलरी है, जबकि उनका कार कलेक्शन भी शानदार है. रिपोर्ट की मानें तो इसमें लैंड रोवर डिफेंडर जैसी लगभग 3 करोड़ रुपये की कार खास है. इसके अलावा उनकें पास बिहार के पटना में फ्लैट, छपरा में पुश्तैनी घर ही नहीं, बल्कि मुंबई में आलीशान घर भी हैं.

खेसारी लाल की इनकम का लेखा-जोखा

आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे खेसाी लाल यादव की इनकम की बात करें, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी सालाना औसत कमाई करीब 75-85 लाख रुपये है. इसके इजाफा भी हो सकता है. दरअसल, एक फिल्म करने के लिए Khesari Lal करीब 50-60 लाख रुपये चार्ज करते हैं. वहीं एक स्टेज शो और एक गाने के लिए 10 लाख फीस लेते हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे महीने में 3-4 स्टेज शो कर लेते हैं. उनकी सालाना कमाई के इस हिसाब से महीने की इनकम का कैलकुलेशन करें, तो ये 7-8 लाख रुपये के आस-पास होती है.

गरीबी के दिन भी देखे

आज करोड़पति एक्टरों की लिस्ट में शामिल खेसारी लाल यादव ने गरीबी के दिन भी देखे हैं. तकरीबन 100 से ज्यादा फिल्में कर चुके खेसारी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उनके पिता सड़क किनारे सामान बेचते थे. घर चलाने के लिए खेसारी लाल को दूध बेचना पड़ता था. रिपोर्ट्स की मानें तो उन्होंने दिल्ली में लिट्टी-चोखा तक बेचा था. भोजपुर सिनेमा में एंट्री लेने के बाद उनके दिन बदले और अब वे फिल्मों से राजनीति में कदम रख चुके हैं.

