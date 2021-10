IRCTC के शेयरों में भूचाल से रेल मंत्रालय का यू-टर्न! अब नहीं चाहिए रेल टिकट से कमाई में हिस्सा

Ministry of Railways U turn on IRCTC: रेल मंत्रालय ने IRCTC के convenience फीस का 50 फीसदी हिस्सा लेने का अपना निर्णय वापस ले लिया है. इसके पहले रेल मंत्रालय ने IRCTC से कहा था कि टिकट बिक्री से मिलने वाली convenience फीस का 50% हिस्सा रेल मंत्रालय को देना होगा. रेलवे के इस फैसले से शुक्रवार को IRCTC के शेयरों भूचाल आ गया और यह 29 फीसदी तक टूट गए थे.

निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव ने शुक्रवार को ट्वीट कर बताया, 'रेल मंत्रालय ने IRCTC convenience फीस पर लिया अपना फैसला वापस ले लिया है.'

Ministry of Railways has decided to withdraw the decision on IRCTC convenience fee pic.twitter.com/HXIRLxXTlL