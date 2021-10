IRCTC शेयर मार्केट में पड़ा पस्त, सोशल मीडिया पर मीम बन रहे मस्त!

शेयर मार्केट में IRCTC की चाल पर सोशल मीडिया में कई मजेदार मीम शेयर हो रहे हैं. IRCTC का शेयर लगातार पस्त पड़ रहा है तो वहीं मीमर्स ट्विटर पर एक से एक मस्त मीम शेयर कर रहे हैं. कुछ वक्त पहले जब ITC के शेयर ने उछाल मारा था तब भी ट्विटराती ने मजेदार मीम शेयर किए थे.



IRCTC का शेयर पस्त

भारतीय रेल खान-पान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ने जब अपने आप को शेयर बाजार में लिस्ट कराया था, तो निवेशकों ने उसे सर आंखों पर बिठा लिया था. लेकिन शुक्रवार को इसका शेयर एक रोलर कोस्टर की राइड पर सवार है. सुबह के सत्र में कंपनी का शेयर 28.8% तक गिर गया. हालांकि बाद में इसमें 11% से 17% तक का सुधार देखा गया. दोपहर एक बजे IRCTC का शेयर करीब 60 रुपये टूटकर 854 रुपये पर चल रहा है. जो गुरुवार को 913.50 रुपये पर बंद हुआ था.

IRCTC के शेयर में इस उतार-चढ़ाव के बाद सरकार ने भी कंपनी के साथ कन्वीनियंस फीस से आने वाले रिवेन्यू शेयरिंग के फैसले को वापस ले लिया है. साथ सोशल मीडिया पर #IRCTC ट्रेंड कर रहा है और ITC के बाद ये अब मीम की दुनिया का नया बादशाह बना गया है. पढ़ें ऐसे ही कुछ मजेदार मीम...

It seems #IRCTC has dethroned #ITC in terms of Memes. Now #IRCTC is the new #ITC of memes world. @bluechip_memes pic.twitter.com/7T1LapouFP