IPO Alert: निवेश के लिए पैसे रखें तैयार... आ रहे ₹10000Cr के आईपीओ, बाजार में मचेगी धूम

आईपीओ मार्केट में साल 2025 में भी बीते साल जैसी बहार देखने को मिल रही है और एक के बाद एक कई छोटी-बड़ी कंपनियों के इश्यू दस्तक देकर शेयर बाजार में लिस्ट हो रहे हैं. इनमें से कुछ लिस्ट होते ही निवेशकों के लिए फायदे का सौदा साबित हुए, तो वहीं कुछ ने निराश भी किया है. अब अगले दो-तीन हफ्ते प्राइमरी मार्केट में धूम मचने वाली है, क्योंकि दर्जनभर से ज्यादा कंपनियां अपने इश्यू ओपन करने वाली हैं, जो मार्केट से करीब 10000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए उतरेंगी.

आईपीओ मार्केट में जारी रहेगी बहार

अगर आप भी आईपीओ में निवेश की योजना बना रहे हैं, तो अगले दो-तीन हफ्ते आपके लिए खास रहने वाले हैं. कई कंपनियों के आईपीओ ओपन होने के लिए तैयार हैं. पीटीआई की रिपोर्ट की मानें, तो मर्चेंट बैंकरों का कहना है कि इन कंपनियों को मार्केट रेग्युलेटर सेबी से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है. इसके साथ ही GST 2.0 के तहत सुधारों के ऐलान और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रेपो रेट पॉलिसी से भी कंपनियों के हौसले बुलंद हैं. कुल मिलाकर आने वाले दिनों में एक-दो नहीं, बल्कि कई मौके आईपीओ निवेशकों को मिलने वाले हैं.

ये कंपनियां इश्यू लाने को तैयार

रिपोर्ट के मुताबिक, प्राइमरी मार्केट में एंट्री लेने की तैयारी कर रही तमाम कंपनियों में आईवैल्यू इन्फोसोल्यूशंस, सात्विक ग्रीन एनर्जी, जिनकुशल इंडस्ट्रीज, अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स, पार्क मेडी वर्ल्ड, सोलरवर्ल्ड एनर्जी सोल्यूशंस, जैन रिसोर्स रीसाइक्लिंग, सीआईईएल एचआर सर्विसेज, जीके एनर्जी, गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स और शेषसाई टेक्नोलॉजीज शामिल हैं. इनके प्राइस बैंड का ऐलान कल से शुरू होने वाले सप्ताह में हो सकता है और इनके आईपीओ महीने के अंत यानी 30 सितंबर से पहले लॉन्च होने के लिए तैयार हैं.

मैनबोर्ड में ये आईपीओ अगले हफ्ते ओपन

बात करें, अगले हफ्ते मैनबोर्ड कैटेगरी के आईपीओ के बारे में, पहला Euro Pratik Sales IPO है, जो 451.31 करोड़ रुपये जुटाने के लिए बाजार में आएगा. इसका प्राइस बैंड 235-247 रुपये है और लॉट साइज 60 शेयरों का है, इसमें 18 सितंबर तक पैसे लगाए जा सकेंगे. इसकी संभावित लिस्टिंग डेट 23 सितंबर है. वहीं दूसरा इश्यू 17 सितंबर को VMS TMT IPO है, जो 148.50 करोड़ रुपये का है. इसका प्राइस बैंड 94-99 रुपये प्रति शेयर है और इसका लॉट साइज 150 शेयरों का है. 19 सितंबर को क्लोज होने के बाद इस इश्यू की मार्केट में लिस्टिंग 24 सितंबर को हो सकती है. इसके अलावा

एसएमई कैटेगरी के ये इश्यू देंगे दस्तक

अब बताते हैं अगले हफ्ते ओपन होने जा रहे एसएमई कैटेगरी के आईपीओ के बारे में, तो इनमें पहले दिन सोमवार को TechD Cybersecurity IPO खुलेगा, जो 38.99 करोड़ रुपये का है और इसे 17 सितंबर तक पैसे लगाए जा सकेंगे. प्राइस बैंड 183-193 रुपये प्रति शेयर है. अगला संपत एल्युमिनियम का इश्यू 17-19 सितंबर तक ओपन रहेगा, जो 20.53 करोड़ रुपये का है. इसके अलावा जेडी केबल्स का इश्यू 95.99 करोड़ रुपये जुटाने के लिए 18 सितंबर को खुलेगा और ये 22 सितंबर को बंद होगा.

(नोट- शेयर बाजार या आईपीओ मार्केट में किसी भी निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

