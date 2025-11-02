आपकी जेब में हैं ₹15000? तो बन जाएंगे इस कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदार, सिर्फ दो दिन मौका

अगर आप निवेश की योजना बना रहे हैं, तो चश्मा बनाने वाली दिग्गज कंपनी लेंसकार्ट (Lenskart) में महज 15,000 रुपये से भी कम लगाकर इसके मुनाफे में हिस्सेदार बन सकते हैं. जी हां, इसके लिए अब सिर्फ दो दिन का मौका बचा है. दरअसल, कंपनी ने 7,278 करोड़ रुपये का इश्यू लॉन्च किया है और ये Lenskart IPO अगले हफ्ते 4 नवंबर तक ओपन है और इस आईपीओ में पैसे लगाकर लिस्टिंग के बाद आप कंपनी को होने वाले प्रॉफिट में अपना हिस्सा बुक कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे?

Lenskart IPO की ये पूरी डिटेल

सबसे पहले बताते हैं लेंसकार्ट आईपीओ के बारे में, तो ये इश्यू 7,278.02 करोड़ रुपये का है, जिसके तहत कंपनी ने 5.35 करोड़ फ्रेश शेयर जारी किए हैं, जिनकी कुल वैल्यू 2150 करोड़ रुपये है. वहीं 12.76 करोड़ शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए की जा रही है, जिनका मूल्य 5128.02 करोड़ रुपये है. ये आईपीओ आम निवेशकों के सब्सक्रिप्शन के लिए बीते शुक्रवार 31 अक्टूबर को ओपन हुआ था और इसमें 4 नवंबर तक पैसे लगाए जा सकते हैं. इसके तहत कंपनी ने 2 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयर जारी किए हैं.

प्राइस बैंड की बात करें, तो कंपनी ने ये 382-402 रुपये निर्धारित किया है. आम निवेशकों के लिए ओपन होने से पहले इसे एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 30 अक्टूबर को खोला गया था, जिन्हें 8.13 करोड़ शेयर जारी किए गए थे. Anchor Investors से कंपनी ने 3268.36 करोड़ रुपये जुटाए हैं. क्लोज होने के बाद इसके शेयरों का अलॉटमेंट 6 नवंबर को शुरू होगा, जबकि निवेशकों के डीमैट खाते में शेयर क्रेडिट प्रोसेस की स्टार्टिंग 7 नवंबर को होगी. शेयर बाजार के दोनों इंडेक्स BSE-NSE पर कंपनी के शेयर 10 नवंबर को लिस्ट हो सकते हैं.

15000 से कम में ऐसे बने पार्टनर

अब बताते हैं कि कैसे महज 15000 रुपये से कम का निवेश करते हुए आप इस कंपनी के प्रॉफिट पार्टनर बन सकते हैं. तो कंपनी ने अपने आईपीओ के तहत लॉट साइज (Lenskart IPO Lot Size) 37 शेयरों का तय किया है. अपर प्राइस बैंड 402 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो किसी भी निवेशक को इस इश्यू के लिए कम से कम 14874 रुपये का निवेश करना होगा.

इसके बाद अगर आपका IPO निकलता है, तो फिर शेयर मार्केट डेब्यू और इसके बाद कंपनी के शेयरों में आए उछाल का असर आपके निवेश पर भी देखने को मिलेगा. गौरतलब है कि रिटेल निवेशक लेंसकार्ट आईपीओ में अधिकतम 13 लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं यानी 481 शेयरों के लिए, ऐसा करने में निवेशकों को 1,93,362 रुपये का निवेश करना होगा.



पहले दिन जोरदार रिस्पांस, GMP भी उछला

Lenskart IPO को ओपनिंग के पहले ही दिन निवेशकों का जोरदार रिस्पांस मिला था और ये फुल सब्सक्राइब्ड हुआ था. लोगों ने 9.97 करोड़ शेयरों के मुकाबले में 10 करोड़ शेयरों की बोली लगाई. रिटेन निवेशकों का कोटा 1.32 गुना भरा. एक ओर जहां खुलने से पहले इसका ग्रे-मार्केट प्रीमियम सुस्ती दिखा रहा था, लेकिन पहले दिन के रिस्पांस के बाद ये उछला है. 1 नवंबर को 3.54 बजे पर Lenskart IPO GMP 85 रुपये चल रहा था और ये 21.14% प्रीमियम पर लिस्टिंग का संकेत है. यानी 402 रुपये के अपर प्राइस बैंड की तुलना में लेंसकार्ट शेयर 487 रुपये पर लिस्ट हो सकता है.

लेंसकार्ट का ये है कारोबार

Lenskart की स्थापना साल 2008 में की गई थी. इसके प्रमोटर्स में पीयूष बंसल, नेहा बंसल, अमित चौधरी समेत अन् दिग्गज शामिल हैं. बता दें कि Piyush Bansal मशहूर बिजनेस शो Shark Tank India में जज की भूमिका भी निभाते हैं. शुरू होने के दो साल में ही 2010 में इसने ऑनलाइन आईवियर की बिक्री शुरू की और 2013 में नई दिल्ली में अपना पहला स्टोर खोला. आज लेंसकार्ट भारत में एक बड़े आईवियर रिटेलर के रूप में विकसित हो चुकी है. IPO से जुटाई रकम का इस्तेमाल नए लेंसकार्ट स्टोर खोलने, किराया निपटाने के अलावा टेक्नोलॉजी और क्लाउड सिस्टम में निवेश, डिस्ट्रिब्यूशन और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा.

