India-PAK Tension: 'कोई पैनिक नहीं... Petrol-Diesel से LPG तक का पर्याप्त स्टॉक', ऑयल कंपनियों की लोगों से ये अपील

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने देशभर के लोगों से हड़बड़ी में ईंधन की खरीद से बचने को कहा है. कंपनी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब X) पर पोस्ट शेयर कर ये सुनिश्चित किया गया है कि सभी आउटलेट पर पेट्रोल, डीजल (Petrol-Diesel) और एलपीजी (LPG) का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. इंडियन ऑयल ही नहीं, बल्कि भारत पेट्रोलियम लिमिटेड (BPCL) की तरफ से भी ये पुष्टि की है कि देशभर में उसकी आपूर्ति सुचारू चल रही है.

पंजाब में खरीद बढ़ने के बाद पोस्ट

दरअसल, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का सोशल मीडिया पर ये पोस्ट तब आया है, जबकि बुधवार को पंजाब में (खास तौर पर सीमा से सटे शहरों में) लोग अपने वाहनों और ईंधन के कंटेनरों में Fuel भरवाने के लिए पेट्रोल पंपों पर कतार में खड़े दिखाई दिए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई लोग भोजन, दवाइयों और LPG Gas Cylinder जैसी अन्य ज़रूरी चीजें खरीदने के लिए भी भीड़ लगाए नजर आए.

'घबराहट में न करें खरीदारी, कोई अलर्ट नहीं...'

Social Media पोस्ट के जरिए देश के सबसे बड़े फ्यूल सप्लायर में से एक इंडियन ऑयल (Indian Oil) ने स्पष्ट किया है कि उसका डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क मजबूत है और सुचारू काम कर रहा है. ऑयल कंपनी की ओर से यह भी कहा गया है कि वह हर स्थिति पर करीब से नजर रख रही है, जिससे कोई व्यवधान न हो. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री की ओर से भी किसी तरह की कोई चेतावनी या अलर्ट जारी नहीं किया गया है.

आईओसीएल ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, 'Indian Oil के पास देश भर में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक है और हमारी सप्लाई चेन सुचारू रूप से चल रही हैं. ऐसे में घबराकर खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है और हमारे सभी आउटलेट पर ईंधन और एलपीजी आसानी से उपलब्ध हैं.' कंपनी की ओर से जनता से पेट्रोल पंपों (Petrol Pumps) पर अनावश्यक भीड़ से बचने का भी अनुरोध किया है.

#IndianOil has ample fuel stocks across the country and our supply lines are operating smoothly.



There is no need for panic buying—fuel and LPG is readily available at all our outlets.



Help us serve you better by staying calm and avoiding unnecessary rush. This will keep our…