scorecardresearch
 

टैरिफ का खौफ धुआं-धुआं... भारत की ग्रोथ रेट को लेकर अमेरिकी एजेंसी ने दी खुशखबरी

Fitch On Indian Economy: इंडियन इकोनॉमी की रफ्तार रुकने वाली नहीं है और ट्रंप के हाई टैरिफ के बावजूद ये सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी. ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को पहले से बढ़ा दिया है.

Advertisement
X
तेज रफ्तार से भागती रहेगी देश की अर्थव्यवस्था (File Photo: ITGD)
तेज रफ्तार से भागती रहेगी देश की अर्थव्यवस्था (File Photo: ITGD)

डोनाल्ड ट्रंप का 50% टैरिफ भी भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगा पाएगा. विदेशी रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत को लेकर गुड न्यूज दी है और अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इंडियन इकोनॉमी FY26 में 6.9% की तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी. ये फिच द्वारा पहले जताए गए अनुमान 6.5% से ज्यादा है. इसके साथ ही अपनी रिपोर्ट में एजेंसी ने एक और अच्छा अनुमान जाहिर करते हुए कहा है कि देश के लोगों को साल के अंत में रेपो रेट कट का तोहफा मिल सकता है. 

ट्रंप के डबल टैरिफ के बाद भी भरोसा 
फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान में 40 बेसिस पॉइंट का जोरदार इजाफा किया है, और ये ग्रोथ अनुमान में बढ़ोतरी का नया अनुमान ऐसे समय में जाहिर किया गया है जबकि हाल ही में भारत द्वारा रूसी तेल और हथियारों की खरीद को लेकर खफा हुए ट्रंप ने देश पर पहले लागू किए गए 25% को दोगुना करते हुए 50% किया है. इसके साथ ही इससे अगले वित्त वर्ष 2027 को लेकर भी फिच ने अपना अनुमान जताया है और कहा है कि इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 6.3%, जबकि FY28 में 6.2% रहने की उम्मीद है. 

इन कारणों से बदला फिच ने अनुमान
फिच रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर अपने पूर्वानुमान में संशोधन के पीछे की वजह का भी जिक्र किया गया है. इसमें बताया गया है कि भारत में मजबूत उपभोक्ता खर्च के कारण घरेलू मांग में तेजी इसके लिए सबसे बड़ा कारण है. भारत सरकार द्वारा जीएसटी सुधार लागू किए जाने के बाद से इन उपभोक्ता खर्चों में आगे भी वृद्धि की उम्मीद जताई गई है. इसके अलावा लगातार आते निवेश से भी देश की स्थिति अच्छी बनी हुई है. 

सम्बंधित ख़बरें

Next Generation GST Reforms
GST कम होने से भारतीय GDP के पास बड़ा मौका, समझें- दिवाली से पहले मिली राहत के मायने 
India GDP Growth
GDP के आंकड़ों ने चौंकाया? इस एक सेक्टर ने किया कमाल... भारत की यही है नई ताकत! 
GDP growth at 7.8%: Fastest in 5 years.
भारत की GDP में बंपर उछाल, पहली तिमाही में इतनी हुई ग्रोथ 
Good News For Indian Economy
ट्रंप टैरिफ की नो-टेंशन! आ गई खबर... 2038 तक भारत कर देगा ये कमाल, अमेरिका का होगा बुरा हाल! 
PM Modi
“50% टैरिफ से भारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा” 
Advertisement

टैरिफ कम करने को लेकर होगी बात!
इंडियन इकोनॉमी पर भरोसा जताते हुए ग्रोथ रेट के अनुमान को बढ़ाने के साथ ही फिच रेटिंग्स ने अर्थव्यवस्था पर डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के असर के बारे में बताते हुए कहा है कि अमेरिकी व्यापार संबंधों के मुद्दों से भारत की व्यावसायिक धारणा और निवेश पर नकारात्मक असर पड़ा है, लेकिन दोनों देशों के बीत बातचीत की संभावनाएं बनी हुई हैं और भारत पर अमेरिका के अतिरिक्त 25% टैरिफ को अंततः कम करने पर बातचीत की जाएगी.

रेपो रेट में और कटौती की उम्मीद
इकोनॉमी के मोर्चे पर गुड न्यूज देने के साथ ही ग्लोबल एजेंसी ने भारतीयों के लिए भी एक खुशखबरी दी है. फिच ने उम्मीद जताते हुए कहा है कि इस साल के अंत तक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा रेपो रेट में एक और कटौती का तोहफा दिया जा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें 25 बेसिस पॉइंट की कटौती देखने को मिल सकती है और ये कम होकर 5.25% पर आ सकता है.  

गौरतलब है कि इस साल 2025 में अब तक आरबीआई ने चार में से तीन एमपीसी बैठकों में रेपो रेट कट किया है. जहां फरवरी और अप्रैल में 25-25 फीसदी की कटौती की गई थी, तो बीते जून महीने में तो रिजर्व बैंक ने रेपो रेट सीधे 50 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.50 फीसदी पर ला दिया था. हालांकि, FY27 में केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो रेट में बढ़ोतरी शुरू करने की संभावना भी फिच रेटिंग ने जताई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement