Gold-Silver Price Today: 1 लाख के करीब हुआ 22 कैरेट सोना, जानें क्या है 14-24 कैरेट गोल्ड का रेट

भारतीय सर्राफा बाजार में आज यानी 09 सितंबर, 2025 को भी सोना और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 109143 पहुंच गई है. वहीं, चांदी की कीमत में भी उछाल देखने को मिला है यानी भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोना-चांदी महंगा हुआ है.
सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ महंगा?
|शुद्धता
|सोमवार शाम के रेट
|मंगलवार सुबह का भाव
|कितने बदले रेट
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999
|108037
|109143
|1106 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995
|107604
|108706
|1102 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916
|98962
|99975
|1013 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750
|81028
|81857
|829 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585
|63202
|63849
|647 रुपये महंगा
|चांदी (प्रति 10 ग्राम)
|999
|124413
|124689
|276
रुपये महंगी
राष्ट्रीय स्तर पर 995 शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने की कीमत आज 108706 रुपये है, जो सोमवार को 107604 रुपये था. वहीं, 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये आज 99975 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिक रहा है, जो कल 98962 रुपये का था. 750 शुद्धता वाले 18 कैरेट सोने की कीमत आज 81857 रुपये है और 585 शुद्धता वाले 14 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 63849 रुपये है.
चांदी का रेट
चांदी का भाव आज 124689 रुपये किलो है, जो सोमवार को 124413 रुपये थी. आपको बता दें ये इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर आपको मेकिंग चार्ज भी अलग से देने होंगे.
बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी होते हैं.