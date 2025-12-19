'संतुलित समझौते का इंतजार...' India-US में कबतक होगी डील? अब आया ये अपडेट

भारत और अमेरिका व्‍यापार समझौते (India-US Trade Deal) को लेकर एक और अपडेट सामने आया है. सूत्रों ने कहा कि दोनों देशों के बीच समझौता पूरे जोर-शोर से जारी है और उम्‍मीद की जा रही है कि दोनों देश जल्‍द ही आपस में डील पूरी कर लेंगे. भारत एक 'अच्‍छा समझौता' करने की दिशा में काम कर रहा है और बातचीत में कोई रुकावट नहीं है.

सूत्रों ने आगे खुलासा किया है कि भारत एक निष्पक्ष और संतुलित समझौते का इंतजार कर रहा है. लेकिन भारत किसी भी सूरत में दूध उत्‍पादन, एग्रीकल्‍चर प्रोडक्‍ट्स और मछली पालन पर अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा.

बिजनेस टुडे पर छपी एक खबर के मुताबिक, भारत और अमेरिका व्‍यापार समझौते पर यह अपडेट तब आया है, जब अमेरिकी व्‍यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर का कुछ दिन पहले ही इससे मिलता-जुलता बयान सामने आया था. उन्होंने भारत के कड़े नियमों वाले कृषि क्षेत्र में अमेरिका के सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार किया. उन्होंने कहा था कि भारत में कुछ फसलों, मांस और डेयरी उत्पादों के आयात का विरोध है और अधिकारियों ने यह भी कहा कि भारत के साथ समझौता करना मुश्किल रहा है.

ग्रीर ने आगे कहा कि इसके बावजूद भारत 'काफी प्रगतिशील' है और 'भारत द्वारा दिए गए प्रस्ताव अब तक अमेरिका को मिले सबसे अच्छे प्रस्ताव हैं.'

मैक्सिको से भी चल रही बात

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत मैक्सिको के साथ भी बातचीत कर रहा है, जिसने भारत समेत कई देशों पर टैरिफ बढ़ा दिया है. भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लागू किया गया है, जो जनवरी से प्रभावी होने वाला है. इसी बीच, एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल 7 से 9 जनवरी के बीच यूरोपीय संघ का दौरा करने वाला है.

कबतक हो सकती है डील?

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने भी पहले कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि नवंबर तक समझौता हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है. उन्होंने कहा कि हालांकि, अगर वित्तीय वर्ष के अंत तक समझौता नहीं हो पाता है तो मुझे आश्चर्य होगा.

अमेरिका से अच्‍छी बातचीत

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहले भी संकेत दिया था कि अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता अच्छी प्रगति कर रही है. उन्होंने दोहराया कि भारत समय सीमा के दबाव में बातचीत नहीं करता, हालांकि पांच महत्वपूर्ण दौर की चर्चाएं पहले ही हो चुकी हैं.

