'50 देशों से चल रही बात...', Piyush Goyal ने भारत-US ट्रेड डील पर दिया ये बड़ा अपडेट

भारतीय इकोनॉमी (Indian Economy) तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है. दूसरी तिमाही के GDP Growth के आंकड़े भी इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि दुनिया में सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में भारत टॉप में शामिल है. जिस तेजी से इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, उसी रफ्तार से भारत दुनियाभर के तमाम देशों के साथ व्यापार समझौते पर भी कदम बढ़ा रहा है. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने इसे लेकर बड़ी बात कही है, इसका साथ ही भारत-अमेरिका ट्रेड डील (India-US Trade Deal) पर भी अपडेट शेयर किया है.

और पढ़ें

50 देशों के साथ ट्रेड डील पर बात

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को फिक्की की वार्षिक आम बैठक के दौरान अपने संबोधन में इसकी पुष्टि की कि भारत व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाने के लिए लगभग 50 अलग-अलग देशों और समूहों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है. उनका कहना है कि भारत ट्रेड एग्रीमेंट के लिए जिन 50 देशों के साथ बातचीत कर रहा है, उनमें यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU) के साथ भी तेजी से बात आगे बढ़ रही है, इसमें रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं.

Piyush Goyal ने आगे कहा कि भारत के आउटलुक में कई प्रमुख समूहों के साथ बातचीत शामिल है. सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन से मिलकर बनी खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) ने सामूहिक रुचि व्यक्त की है. इनमें से भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक व्यापक व्यापार समझौता पहले ही लागू कर दिया है, जबकि ओमान के साथ चर्चा पूरी होने के करीब है. वाणिज्य मंत्री के मुताबिक, बहरीन और कतर ने भी भारत के साथ ट्रेड समझौते पर बातचीत शुरू करने की इच्छा जाहिर की है.

Advertisement

कनाडा संग कारोबार बढ़ाने का लक्ष्य

गोयल के मुताबिक, 'हम न्यूजीलैंड से बात कर रहे हैं, हम अमेरिका और 27 देशों के यूरोपीय संघ के साथ सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं.' उन्होंने बताया कि भारत 10 सदस्यीय आसियान समूह और दक्षिण कोरिया के साथ मौजूदा व्यापार समझौतों की भी समीक्षा कर रहा है. केंद्रीय मंत्री के अनुसार, हम यूरेशिया (EAEU) के साथ काम कर रहे हैं, जिसने बातचीत शुरू कर दी है. हम इज़राइल के साथ भी जल्द ही बातचीत शुरू करने की तैयारी में हैं. इसके अलावा कनाडा और भारत CEPA (व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता) पर विचार कर रहे हैं. अगले हफ्ते वे इस पर बातचीत शुरू करने वाले हैं. इसका लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाना है.

भारत-US डील पर ये बड़ा अपडेट

संयुक्त राज्य अमेरिका (America) के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर पीयूष गोयल ने बड़ा अपडेट शेयर किया है. उन्होंने कहा कि India-US Trade Deal के लिए 6 दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है और ये लगातार आगे बढ़ रही है. दोनों देशों का लक्ष्य इस साल के अंत तक समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देना है.

उन्होंने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए विश्वसनीय साझेदारों के साथ जुड़ने की भारत की रणनीति पर जोर दिया. पीयूष गोयल ने कहा कि, 'हम सभी ने व्यापार को हथियार बनते देखा है. हम सभी ने दुनिया भर में विश्वसनीय साझेदारों के महत्व को देखा है.' भारत पहले ही सिंगापुर, जापान, कोरिया, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों के साथ व्यापक व्यापार समझौते लागू कर चुका है. ये समझौते खासतौर पर आयात शुल्क कम करने या समाप्त करने, निवेश और पेशेवरों की आवाजाही को सुगम बनाने पर केंद्रित हैं.

---- समाप्त ----