एक तीर से दो शिकार, पीयूष गोयल बोले- FTA पर अमेरिका से चल रही है बात... लेकिन नए साथी की भी तलाश!

अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर भारत का बयान सामने आया है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को लेकर लगातार बातचीत जारी है, और दोनों देश सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. हालांकि इसके साथ ही पीयूष गोयल ने साफ कर दिया कि भारत अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ नई संभावनाओं को तलाश रहा है और इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.

इससे पहले मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच बातचीत जारी है, और जल्द ही हल निकलने वाला है. उन्होंने आगे लिखा, मैं आने वाले हफ्तों में अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं. जिसके बाद पीएम मोदी ने भी कहा, 'मैं भी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए उत्सुक हूं. भारत और अमेरिका अच्छे दोस्त और स्वाभाविक साझेदार हैं.'

व्यापार को लेकर कई देशों से बातचीत

दरअसल, टैरिफ टेंशन के बीच दोनों देशों के सबसे बड़े नेता एक-दूसरे से मिलने को लेकर उत्सुक हैं. उम्मीद की जा रही है कि व्यापार को चल रहे विवाद का हल निकल आएगा. इस बीच बुधवार को पीयूष गोयल ने उद्योग मंडल फिक्की के एक कार्यक्रम में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच FTA को लेकर बातचीत सही दिशा में है.

उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक रिश्ते पहले से ही मजबूत हैं और अब उन्हें और व्यापक बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है. इसके साथ की केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अमेरिका के अलावा व्यापार समझौते के लिए न्यूजीलैंड के साथ भी सक्रिय बातचीत चल रही है.

यूरोपीय संघ और न्यूजीलैंड के साथ भी वार्ता

वाणिज्य मंत्री ने यह भी बताया कि भारत की यूरोपीय संघ (EU) से FTA पर चर्चा जारी है. यूरोपीय संघ भारत का एक बड़ा निर्यात बाजार है, वहीं न्यूजीलैंड के साथ संभावित समझौता कृषि और डेयरी सेक्टर में नए अवसर खोल सकता है.

इन देशों से हो चुके हैं समझौते

भारत अब तक मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौते कर चुका है. इसके अलावा ब्रिटेन के साथ भी इस साल FTA हो चुका है. ये समझौते भारतीय निर्यातकों के लिए नए बाजार खोलने में अहम साबित हुए हैं. विशेष रूप से UAE के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) ने खाड़ी देशों में भारत के व्यापार को नई रफ्तार दी है.

ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरा चरण की बातचीत

पीयूष गोयल ने यह भी घोषणा की कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार समझौते का दूसरा चरण जल्द ही अंतिम रूप ले लेगा. पहले चरण के समझौते ने दोनों देशों के बीच वस्त्र, कृषि और खनन जैसे क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाया था. अब उम्मीद है कि सेवाओं और निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और आगे बढ़ाया जाएगा.

भारत की क्या हो रणनीति?

हालांकि अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच जानकारों का मानना है कि फिलहाल भारत को बहुपक्षीय व्यापार रणनीति पर ध्यान देना बेहद जरूरी है. अमेरिका के साथ FTA से भारत को तकनीक, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सेवाओं और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में फायदा मिल सकता है. वहीं, यूरोपीय संघ और न्यूजीलैंड के साथ समझौते भारतीय कृषि, वस्त्र और लघु उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा करेंगे.

