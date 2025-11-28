नहीं रुकेगा भारत... Q2 में 8.2% की रफ्तार से दौड़ी इंडियन इकोनॉमी, उम्मीद से बेहतर

वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की अर्थव्‍यवस्‍था ने सभी अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए तेजी से बढ़ी है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी 8.2% बढ़ी, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 5.6% से काफी अधिक है.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, मैन्‍युफैक्‍चरिंग, इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर और मजबूत सर्विस सेक्‍टर्स ने इस तेजी का नेतृत्‍व किया है. जुलाई-सितंबर तिमाही में स्थिर मूल्यों पर जीडीपी 48.63 लाख करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले 44.94 लाख करोड़ रुपये थी. नॉमिनल जीडीपी 8.7% बढ़कर 85.25 लाख करोड़ रुपये हो गई है.

सर्विस सेक्टर का प्रदर्शन दमदार

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9.1%, कंस्ट्रक्शन में 7.2% और व्यापक सेकंडरी क्षेत्रों में 8.1% की ग्रोथ दर्ज की गई है. Indian Economy का सर्विस सेक्टर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र रहा. वहीं तृतीयक क्षेत्र में 9.2% की वृद्धि दर्ज की गई, जो खासतौर पर फाइनेंस, रियल एस्टेट और अन्य बिजनेस सर्विसेज में 10.2% की मजबूत वृद्धि से प्रेरित रही.

हर ओर तेजी, सिर्फ यहां रफ्तार धीमी

सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, निजी उपभोग (Privet Consumption) में भी अच्छी वृद्धि देखने को मिली. रियल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (PFCE) दूसरी तिमाही में 7.9% की दर से बढ़ा, जबकि इससे पिछले साल की समान अवधि में ग्रोथ का आंकड़ा 6.4% रहा था. ये असमान मानसून के बावजूद स्थिर डिमांड को प्रदर्शित करता है.

हालांकि, एग्रीकल्चर सेक्टर कुछ पीछे रहा. कृषि क्षेत्र में सिर्फ 3.5% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली, गैस और वाटर सप्लाई जैसी उपयोगिताओं में 4.4% की वृद्धि दर्ज की गई, जो इन क्षेत्रों के लिए कमजोर स्थिति को दर्शाता है.

दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी!

कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में 8% की जीडीपी वृद्धि दर (India GDP Growth Rate) दर्ज की गई, जो पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही के 6.1% से ज्यादा है. दूसरी तिमाही के दौरान वास्तविक जीवीए वृद्धि (GVA Growth) 8.1% रही है, जिसे प्रमुख उद्योगों में व्यापक विस्तार का समर्थन मिला. India's GDP Growth के अनुमान से बेहतर दूसरी तिमाही के ये आंकड़े दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति को और मजबूत करते हैं.

पहली तिमाही भी रही थी शानदार

गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (Q1) में GDP ग्रोथ रेट शानदार 7.8% रही थी, जो अनुमान से बेहतर थी. उस समय एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया गया था कि अधिकतम 6.7 फीसदी जीडीपी ग्रोथ रेट रह सकती है. भारत की GDP में शानदार ग्रोथ के पीछे पहली और दूसरी दोनों तिमाहियों में सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान देखने को मिला है. पहली तिमाही में सर्विस सेक्टर ने 9.3% की तगड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. यह साबित कर रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की असली रफ्तार यहीं से आ रही है.

