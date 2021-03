इनकम टैक्स की वेबसाइट क्रैश, अब ऑफलाइन ऐसे कराएं पैन से आधार लिंक

पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए बुधवार को आखिरी तारीख है. इस वजह से ज्यादा संख्या में लोगों के इनकम टैक्स की साइट पर एक्सेस करने से साइट क्रैश कर गई. अब ऑनलाइन लिंक नहीं हो रहा तो ऐसे ऑफलाइन कराएं आधार से पैन लिंक...





दोपहर में आई परेशानी

ज्यादा लोगों के साइट एक्सेस करने से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पहले करीब साढ़े 12 बजे क्रैश हुई. उसके बाद उसे सुधार लिया गया . हालांकि शाम चार बजे तक भी विभाग की साइट बार-बार क्रैश होती रही. इसे लेकर कई लोगों ने ट्विटर पर शिकायत भी की और पैन-आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ाने की मांग भी रखी.

I wonder how cheap and low capacity servers are used in government sites.



They don't have money to maintain servers but have so much money to construct a new parliament for just a few lacking chairs. And a lot of money to spend on advertising of digital India.#PANcard #Aadhaar pic.twitter.com/d9jb3A3w40