HDB Share Listing: 12500Cr का IPO लिस्ट होते ही बड़े-बड़े बैंक को छोड़ा पीछे, एक्सपर्ट ने दी Buy रेटिंग

देश से सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक HDFC Bank की सब्सिडियरी कंपनी एचडीबी फाइनेंशियल के शेयर लिस्ट (HDB Financial IPO Listing) हो गया है. इसका शेयर बढ़त के साथ बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हुआ है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर HDB Share अपने इश्यू प्राइस 740 रुपये की तुलना में 835 रुपये पर लिस्ट हुआ और हर शेयर पर निवेशक को 95 रुपये की कमाई करा दी. एक और खास बात कि लिस्टिंग के साथ इस फाइनेंशियल कंपनी ने मार्केट वैल्यू के मामले में YES Bank, IndusInd Bank जैसे कई बड़े बैंकों को पीछे छोड़ दिया.

लिस्ट होते ही उछल गया शेयर

बुधवार को शेयर बाजार (Share Market) में एचडीबी फाइनेंशियल के शेयरों की लिस्टिंग हुई इसका शेयर 12.84 फीसदी के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ. बीएसई पर 835 रुपये पर लिस्ट होने के बाद इस स्टॉक में और तेज उछाल आया और ये 845.75 रुपये पर पहुंच गया. इस हिसाब से देखें तो इसके आईपीओ में बोली लगाने वाले निवेशकों को 14.29 फीसदी का जोरदार लिस्टिंग गेन हासिल हुआ है. इस बढ़त के साथ HDB Financial Market Cap भी बढ़कर यस बैंक और इंडसइंड बैंक की मार्केट वैल्यू से आगे निकल गया.

कैसे यस बैंक-इंडसइंड से आगे निकला?

शेयर मार्केट में दमदार डेब्यू के के बाद HDB Share में आई तेजी के चलते कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन (HDB Financial Market Cap) 69,658.72 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. ये आंकड़ा इंडसइंड बैंक की मार्केट वैल्यू (IndusInd Bank Market Value) से ज्यादा है, जो 66,126.26 करोड़ रुपये है. वहीं YES Bank भी मार्केट कैप के मामले में एचडीबी फाइनेंशियल से पीछे रह गया. इसका मार्केट कैप 63,672.22 करोड़ रुपये है.

लिस्टिंग पर निवेशकों को कितना फायदा?

HDB Financial IPO की लिस्टिंग के बाद निवेशकों को हुए फायदे के बारे में बात करें, कंपनी ने लॉट साइज 20 शेयरों का सेट किया गया था, जिसमें अपर प्राइस बैंड के हिसाब से निवेशक को 14,800 रुपये के मिनिमम निवेश करना था. ऐसे में जिन निवेशकों का आईपीओ निकला, तो लिस्टिंग प्राइस के हिसाब से उनके द्वारा निवेश की गई ये कम बढ़कर 16,700 रुपये हो गई. ऐसे में हर लॉट पर निवेशकों को 1900 रुपये का फायदा हुआ है.

लिस्ट होते ही एक्सपर्ट्स ने दी Buy रेटिंग

बुधवार को ही एचबीडी फाइनेंशियल के शेयर की लिस्टिंग हुई और इसकी शुरुआती चाल देखकर ब्रोकरेज भी अभी से बुलिश नजर आ रहे हैं. Emkay Global ने इस शेयर को 900 रुपये का टारगेट दिया है औऱ Buy रेटिंग के साथ इसकी कवरेज भी शुरू कर दी है. गौरतलब है कि NBFC Firm एचबीडी फाइनेंशियर के आईपीओ का साइज 12,500 करोड़ रुपये था. कंपनी की ओर से अपने आईपीओ के तहत 10000 करोड़ रुपये मूल्य के फ्रेश शेयर जारी किए थे. इसके अलावा 2500 करोड़ रुपये के शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए सेल किए.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)