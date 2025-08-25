scorecardresearch
 

2 पर 25 शेयर फ्री... HDFC बैंक, करूर वैश्य बैंक समेत इन कंपनियों ने रिकॉर्ड डेट का किया ऐलान

HDFC बैंक, करूर वैश्य बैंक और शिल्पा मेडिकेयर जैसे 8 कंपनियों ने बोनस शेयर जारी करने के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है. कोई 2 शेयर के बदले 25 शेयर बोनस देगा तो कोई 2 के बदले 5 बोनस शेयर जारी करेगा.

बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान. (Photo: Pixabay)
बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान. (Photo: Pixabay)

शेयर बाजार उतार-चढ़ाव के बीच कुछ कंपनियों ने बोनस शेयर देने का ऐलान किया है, जिसके लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान हो चुका है. कोई कंपनी 2 शेयर पर 25 शेयर बोनस शेयर देने जा रही है, तो किसी ने 1 पर 5 बोनस शेयर देने का ऐलान किया है. 

नए एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, HDFC बैंक, करूर वैश्य बैंक और शिल्पा मेडिकेयर समेत आठ कंपनियों ने आने वाले सप्ताहों में बोनस शेयर जारी करने की योजना बनाई है, जिसके तहत पात्र निवेशकों को मुफ्त शेयर की पेशकश की जाएगी. 

बीएसई के कॉर्पोरेट एक्शन पेज पर हाल ही में किए गए खुलासे के अनुसार, अगस्त और अक्टूबर 2025 के बीच भारतीय शेयर बाजार में बोनस इश्यू की बाढ़ आने वाली है. इनमें एचडीएफसी बैंक और गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया जैसे हाई-प्रोफाइल नाम शामिल हैं. साथ ही क्रेटो सिस्कॉन और डीएमआर हाइड्रोइंजीनियरिंग जैसी छोटी कंपनियां भी बोनस जारी करने वाली हैं. 

क्‍या होता है बोनस शेयर? 

बोनस इश्‍यू में कंपनी अपने मौजूदा शेयरहोल्‍डर्स को एक्‍स्‍ट्रा मुफ्त शेयर जारी करती है. यह शेयर आमतौर पर लाभ या रिजर्व फंड से जारी किए जाते हैं. जब शेयरों की संख्‍या बढ़ती है तो शेयरों की कीमत बराबर हिस्‍सों में बंट जाती है. इसलिए निवेश की वैल्‍यू अनचेंज रहती है. ये कदम शेयर की लिक्विडिटी बढ़ाने, शेयर कीमतों को कम करने रिटेल निवेशकों को आकर्षित करने और कंपनी की वित्तीय मजबूती को दिखाने के लिए उठाया जाता है. 

कौन-कौन सी कंपनियां दे रही कितना बोनस? 

  1. क्रेटो सिस्कॉन लिमिटेड - 2:25 बोनस, रिकॉर्ड डेट 25 अगस्त, 2025
  2. करूर वैश्य बैंक लिमिटेड - 1:5 बोनस, रिकॉर्ड डेट 26 अगस्त, 2025
  3. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड - 1:1 बोनस, रिकॉर्ड डेट 27 अगस्त, 2025
  4. डीएमआर हाइड्रोइंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड - 8:5 बोनस, रिकॉर्ड डेट 28 अगस्त, 2025
  5. हल्दर वेंचर लिमिटेड - 2:1 बोनस, रिकॉर्ड डेट 1 सितंबर, 2025
  6. रेजिस इंडस्ट्रीज लिमिटेड - 1:2 बोनस, रिकॉर्ड डेट 12 सितंबर, 2025
  7. गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड - 2:1 बोनस, रिकॉर्ड डेट 16 सितंबर, 2025
  8. शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड - 1:1 बोनस, रिकॉर्ड डेट 3 अक्टूबर, 2025

पात्रता चाहने वाले निवेशकों को बोनस शेयर का लाभ लेने के लिए कंपनी की एक्स-डेट और रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर खरीदना होगा. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

