GST Rate Cut: Car खरीदने की सोच रहे हैं? 1.4 लाख रुपये तक घट सकती है कीमत, EMI भी होगी कम!

GST Council की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर को नई दिल्‍ली में होने वाली है. इस बैठक को बहुत खास माना जा रहा है, क्‍योंकि सरकार का प्‍लान दिवाली पर जीएसटी रिफॉर्म लागू करना है और टैक्‍स रेट में बड़ी कटौती करना है.

जीएसटी सुधार के बाद कार की कीमतों में आ सकती है बड़ी गिरावट. (Photo: File/ITG)
फेस्टिवल सीजन में सरकार का प्‍लान GST रिफॉर्म करना है और लोगों को टैक्‍स छूट करके बड़ी राहत देना है. सरकार के जीएसटी में सुधार वाले प्रस्‍ताव को मंत्र‍ियों के समूहों (GoM) ने मंजूर कर द‍िया है, लेकिन अंतिम फैसला काउंसिल की तरफ से लिया जाएगा. वहीं काउंसिल की अगली बैठक 3 से 4 सितंबर को होने वाली है. 

नए GST रिफॉर्म के तहत माना जा रहा है कि 90 फीसदी वस्‍तुओं की कीमतों में कटौती हो सकती है. खासकर कार के दाम ज्‍यादा कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है. ऐसे में अगर आप भी कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए. एक रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कार कीफायती दाम पर मिल सकते हैं, अगर जीएसटी में प्रस्‍ताव के मुताबिक बदलाव किए गए तो... 

कार पर टैक्‍स इतना हो सकता है
नोमुरा की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के मंत्रिसमूह (GoM) ने दो-स्तरीय GST ढांचे का समर्थन किया है, आवश्यक वस्तुओं के लिए 5% और मानक वस्तुओं के लिए 18%.  इस बदलाव से छोटी कारों और दोपहिया वाहनों पर GST 28% से घटकर 18% हो सकता है, जबकि बड़े वाहनों पर 43-50% से घटकर 40% हो सकता है. 

केंद्र सरकार चाहती है कि दशहरा-दिवाली त्योहारी सीजन की शुरुआत से पहले जीएसटी दरों में कटौती लागू हो.
1.4 लाख रुपये तक सस्‍ती हो सकती है कार 
नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसका सीधा परिणाम ये होगा कि कार की कीमतें 1.4 लाख रुपये तक कम हो सकती हैं और मासिक किस्तें 2,000 रुपये से अधिक कम हो सकती हैं. 

मान लीजिए आप मारुति वैगन-R खरीदने की योजना बना रहे हैं. इसकी मौजूदा ऑन-रोड कीमत ₹7.48 लाख घटकर ₹6.84 लाख हो सकती है. वहीं मंथली EMI ₹1,047 कम हो सकती है. ब्रेजा या हुंडई क्रेटा जैसे मॉडल की कीमतों में भी मामूली कटौती और कम मासिक बचत देखने को मिलेगी, क्‍योंकि ये अभी ये हाई जीएसटी बैकेट में शामिल हैं. 

दोपहिया वाहन भी पीछे नहीं हैं. होंडा एक्टिवा ₹7,452 सस्ती हो सकती है, जिससे आपकी ईएमआई लगभग ₹122 कम हो जाएगी. रॉयल एनफील्ड क्लासिक खरीदने पर आपको लगभग ₹18,000 की शुरुआती बचत हो सकती है. 

Cars  पुरानी ऑन-रोड प्राइस (₹) नई ऑन-रोड प्राइस (₹) प्राइस में गिरावट (₹)  पुरानी ईएमआई (₹)  नई ईएमआई (₹)  ईएमआई ड्रॉप (₹)
वैगन आर 748,228 684,426 63,802 12,281  11,234 1,047
बैलेनो  890,566 814,626  75,940 14,617 13,371  1,246
डिजायर 945,500 864,876 80,624  15,519 14,195 1,323
बोलेरो नियो 1,390,131  1,252,179  137,952  22,817 20,552 2,264
Brezza 1,156,229 1,116,359 39,870  18,977 18,323   654
क्रेटा 1,611,957 1,556,372   55,585  26,457  25,545  912
एक्सयूवी7ओओ 2,181,345 2,063,434 117,911 35,803 33,868  1,935
एक्टिवा 95,385  87,933   7,452  1,566    1,443  122
क्लासिक350   226,613 208,909 17,704  3,719  3,429  291

 

ऑटो सेक्‍टर्स में आएगी तेजी
नोमुरा ने कहा है कि इससे सिर्फ वाहनों की कीमतों में ही कटौती नहीं होगी, बल्कि ऑटो सेक्‍टर्स को भी मजबूती मिलेगी. उम्‍मीद है कि अगर जीएसटी कटौती लागू हो जाती है तो इस साल डिमांड में 5 से 10 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. बड़ी कारों और SUV खरीदारों को सबसे ज्‍यादा लाभ हो सकता है, क्‍योंकि इस सेगमेंट में डिमांड खूब रही है. हालांकि, अल्ट्रा-लो एंट्री सेगमेंट में खरीदारों की बाढ़ आने की उम्मीद न करें, क्‍योंकि उपभोक्ता प्राथमिकताएं फीचर-पैक, स्टाइलिश वाहनों की ओर बढ़ गई हैं. 

