GST Rate Cut: Car खरीदने की सोच रहे हैं? 1.4 लाख रुपये तक घट सकती है कीमत, EMI भी होगी कम!

फेस्टिवल सीजन में सरकार का प्लान GST रिफॉर्म करना है और लोगों को टैक्स छूट करके बड़ी राहत देना है. सरकार के जीएसटी में सुधार वाले प्रस्ताव को मंत्रियों के समूहों (GoM) ने मंजूर कर दिया है, लेकिन अंतिम फैसला काउंसिल की तरफ से लिया जाएगा. वहीं काउंसिल की अगली बैठक 3 से 4 सितंबर को होने वाली है.
नए GST रिफॉर्म के तहत माना जा रहा है कि 90 फीसदी वस्तुओं की कीमतों में कटौती हो सकती है. खासकर कार के दाम ज्यादा कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है. ऐसे में अगर आप भी कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए. एक रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कार कीफायती दाम पर मिल सकते हैं, अगर जीएसटी में प्रस्ताव के मुताबिक बदलाव किए गए तो...
कार पर टैक्स इतना हो सकता है
नोमुरा की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के मंत्रिसमूह (GoM) ने दो-स्तरीय GST ढांचे का समर्थन किया है, आवश्यक वस्तुओं के लिए 5% और मानक वस्तुओं के लिए 18%. इस बदलाव से छोटी कारों और दोपहिया वाहनों पर GST 28% से घटकर 18% हो सकता है, जबकि बड़े वाहनों पर 43-50% से घटकर 40% हो सकता है.
1.4 लाख रुपये तक सस्ती हो सकती है कार
नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसका सीधा परिणाम ये होगा कि कार की कीमतें 1.4 लाख रुपये तक कम हो सकती हैं और मासिक किस्तें 2,000 रुपये से अधिक कम हो सकती हैं.
मान लीजिए आप मारुति वैगन-R खरीदने की योजना बना रहे हैं. इसकी मौजूदा ऑन-रोड कीमत ₹7.48 लाख घटकर ₹6.84 लाख हो सकती है. वहीं मंथली EMI ₹1,047 कम हो सकती है. ब्रेजा या हुंडई क्रेटा जैसे मॉडल की कीमतों में भी मामूली कटौती और कम मासिक बचत देखने को मिलेगी, क्योंकि ये अभी ये हाई जीएसटी बैकेट में शामिल हैं.
दोपहिया वाहन भी पीछे नहीं हैं. होंडा एक्टिवा ₹7,452 सस्ती हो सकती है, जिससे आपकी ईएमआई लगभग ₹122 कम हो जाएगी. रॉयल एनफील्ड क्लासिक खरीदने पर आपको लगभग ₹18,000 की शुरुआती बचत हो सकती है.
|Cars
|पुरानी ऑन-रोड प्राइस (₹)
|नई ऑन-रोड प्राइस (₹)
|प्राइस में गिरावट (₹)
|पुरानी ईएमआई (₹)
|नई ईएमआई (₹)
|ईएमआई ड्रॉप (₹)
|वैगन आर
|748,228
|684,426
|63,802
|12,281
|11,234
|1,047
|बैलेनो
|890,566
|814,626
|75,940
|14,617
|13,371
|1,246
|डिजायर
|945,500
|864,876
|80,624
|15,519
|14,195
|1,323
|बोलेरो नियो
|1,390,131
|1,252,179
|137,952
|22,817
|20,552
|2,264
|Brezza
|1,156,229
|1,116,359
|39,870
|18,977
|18,323
|654
|क्रेटा
|1,611,957
|1,556,372
|55,585
|26,457
|25,545
|912
|एक्सयूवी7ओओ
|2,181,345
|2,063,434
|117,911
|35,803
|33,868
|1,935
|एक्टिवा
|95,385
|87,933
|7,452
|1,566
|1,443
|122
|क्लासिक350
|226,613
|208,909
|17,704
|3,719
|3,429
|291
ऑटो सेक्टर्स में आएगी तेजी
नोमुरा ने कहा है कि इससे सिर्फ वाहनों की कीमतों में ही कटौती नहीं होगी, बल्कि ऑटो सेक्टर्स को भी मजबूती मिलेगी. उम्मीद है कि अगर जीएसटी कटौती लागू हो जाती है तो इस साल डिमांड में 5 से 10 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. बड़ी कारों और SUV खरीदारों को सबसे ज्यादा लाभ हो सकता है, क्योंकि इस सेगमेंट में डिमांड खूब रही है. हालांकि, अल्ट्रा-लो एंट्री सेगमेंट में खरीदारों की बाढ़ आने की उम्मीद न करें, क्योंकि उपभोक्ता प्राथमिकताएं फीचर-पैक, स्टाइलिश वाहनों की ओर बढ़ गई हैं.