अचानक 12% भागा Groww का शेयर, विदेश से आई इस खबर का दिखा असर, जानें लेटेस्ट प्राइस

Groww Share Price: सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को ग्रो की पैरेंट कंपनी Billionbrains Garage Ventures का शेयर खुलने के बाद तूफानी तेजी से भागता दिखा और कारोबार के दौरान 12% से ज्यादा उछल गया.

विदेश से खबर आते ही रॉकेट बना ग्रो का शेयर (File Photo: ITG)
स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ग्रो का शेयर (Groww Share) सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को रॉकेट की रफ्तार से भागता नजर आया. दोपहर 1 बजे के आस-पास ग्रो की पैरेंट कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स का स्टॉक 12 फीसदी से ज्यादा उछलकर कारोबार कर रहा था. इस शेयर में ये तूफानी तेजी इसे लेकर आए एक बड़े अपडेट के बाद देखने को मिली है. दरअसल, विदेशी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने इस शेयर को नया टारगेट देते हुए इसे Buy Rating दी है, जिसके बाद ये दौड़ लगा रहा है. 

12% से ज्यादा भागा Groww का शेयर
शेयर मार्केट (Stock Market) में तेजी के बीच ग्रो की पैरेंट कंपनी Billionbrains Garage Ventures Share शुक्रवार को ओपन होने के बाद अचानक रॉकेट की रफ्तार से भागने लगा और 12 फीसदी से ज्यादा उछल गया. ये अपने पिछले बंद के मुकाबले तेजी लेकर 145.30 रुपये पर खुला था और फिर 163 रुपये पर ट्रेड करता हुआ नजर आया. शेयर में इस धुआंधार तेजी के चलते कंपनी का मार्केट कैपिटल भी बढ़कर 99,810 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. 

शेयर में तेजी के पीछे ये वजह
Groww Share में तेजी के पीछे के कारणों की बात करें, तो आईपीओ के जरिए मालामाल करने वाले इस स्टॉक ने रफ्तार विदेशी ब्रोकरेज द्वारा इसे लेकर दिए गए नए अपडेट के बाद पकड़ी है. दरअसल, जेफरीज ने इस शेयर को Buy Rating दी है और इस शेयर का कवरेज शुरू कर दिया है. इसके साथ ही Jefferies ने इस शेयर के लिए 180 रुपये का नया टारगेट प्राइस सेट किया है. ब्रोकरेज को ग्रो की ग्रोथ रेट में भरोसा है और कहा गया है कि इसका मार्जिन बेहतर, वित्तीय और ऑपरेशनल जोखिम कम है.

ब्रोकरेज को ग्रो से ये उम्मीद 
Jefferies  ने कहा कि स्टॉकब्रोकर कंपनी का वेलोसिटी मॉडल रॉबिनहुड मॉडल के जैसा है और उसने  कंपनी को वित्त वर्ष 2026-28 के दौरान रेवेन्यू में 29% की CAGR Growth की उम्मीद जताई है. ब्रोकरेज की ओर से नया टारगेट देते हुए कहा गया है कि 4 साल पहले शुरू होने के बावजूद ग्रो के पास सबसे अधिक एक्टिव यूजर्स हैं. Groww ने बीते दिनों बताया था कि उसके कुल यूजर्स संख्या अब बढ़कर 19 मिलियन हो चुकी है, जो सालाना आधार पर 27% की बढ़त है. 

पिछले महीन लिस्ट हुए थे शेयर 
गौरतलब है कि Groww IPO बीते नवंबर महीने में आया था और इसे 4-7 नवंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खोला गया था. इसे निवेशकों का जोरदार रिस्पांस मिला था और इसकी लिस्टिंग 12 नवंबर को 14% प्रीमियम पर BSE-NSE पर हुई थी. बता दें कि इसका आईपीओ प्राइस बैंड 100 रुपये था, जबकि लिस्टिंग प्राइस 114 रुपये था. इसके बाद शेयर में लगातार तेजी देखने को मिली थी, हालांकि बीच में ये फिसला भी था. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

