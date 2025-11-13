Groww Share: पहले बंपर IPO लिस्टिंग... अब ताबड़तोड़ कमाई करा रहा ये शेयर, आज 10% तेजी

ब्रोकिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ग्रो के आईपीओ (Grow IPO) में पैसे लगाने वालों की मौज है. पहले इसकी दमदार लिस्टिंग हुई और इसके बाद अब हर रोज ये स्टॉक तूफानी रफ्तार से भागकर निवेशकों को मालामाल करता नजर आ रहा है. सप्ताह के चौथे कारोबार दिन गुरुवार को सेंसेक्स-निफ्टी में तेजी के बीच ग्रो की पैरेंट कंपनी Billionbrains Garage Ventures Share 10 फीसदी से ज्यादा उछल गया. बता दें कि इसका आईपीओ 4-7 नवंबर तक खुला था और BSE-NSE पर इसके शेयर जोरदार बढ़त के साथ लिस्ट हुए थे.

153 रुपये के पार निकला शेयर

सबसे पहले बात करते हैं गुरुवार को Grow Stock की चाल के बारे में, तो ये शेयर अपने पिछले बंद 131 रुपये के मुकाबले जोरदार तेजी के साथ ओपन हुआ और अचानक रफ्तार पकड़ते हुए 153 रुपये के लेवल पर जा पहुंचा, जो इसका ऑल टाइम हाई लेवल है. मार्केट कैप की बात करें, तो शेयर में लगातार तेजी के चलते ये उछलकर 89,066 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

14% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था शेयर

ग्रो की पैरेंट कंपनी Billionbrains Garage Ventures का आईपीओ बीते 4 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ था और इसमें निवेशकों ने 7 नवंबर तक बोलियां लगाई थीं. ग्रो के शेयर 12 नवंबर को 14 फीसदी प्रीमियम के साथ शेयर मार्केट में लिस्ट हुए थे. जी हां, इसका प्राइस बैंड 100 रुपये था और मार्केट लिस्टिंग 114 रुपये पर हुई थी.

सब्सक्रिप्शन की बात करें, तो निवेशकों से Grow IPO को जोरदार रिस्पांस मिला था और ये आखिरी दिन तक कुल 17.60 गुना सब्सक्राइब्ड हुआ था. इस आईपीओ का रिटेल हिस्सा 9.43 गुना भरा था. बता दें इस आईपीओ के तहत कंपनी ने 10.60 करोड़ फ्रेश शेयर जारी किए थे, जिनकी वैल्यू 1,060 करोड़ रुपये थी, जबकि 55.72 करोड़ शेयरों को ऑफर फॉर सेल के जरिए बिक्री के लिए पेश किया गया था.

15000 लगाने वालों को कितना फायदा?

ग्रो-आईपीओ का कुल साइज 6,632.30 करोड़ रुपये था और इसके लिए 150 शेयरों का लॉट साइज तय किया गया था. प्राइस बैंड के हिसाब से किसी भी निवेशकों को इतने शेयरों के लिए कम से कम 15,000 रुपये का निवेश करना था.

अब जिस निवेशक का आईपीओ निकला होगा और उसने अब तक इसे होल्ड रखा होगा. तो उसका किया गया निवेश बढ़कर गुरुवार तक 23,025 रुपये हो गया होगा. यानी हर एक लॉट पर निवेशक को सीधे 8025 रुपये का फायदा हुआ.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

