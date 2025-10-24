scorecardresearch
 

Gold-Silver Price Today: दिवाली के बाद सोना-चांदी के दाम धड़ाम, आज भी सस्ता हुआ गोल्ड-सिल्वर, जानें लेटेस्ट रेट

Gold Price Today: भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज फिर गिरावट देखने को मिली है. बीते दिन (गुरुवार) शाम को 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट 123354 रुपये प्रति 10 ग्राम था जो आज (शुक्रवार) 24 अक्टूबर 2025 की सुबह गिरावट के साथ 122419 रुपये तक आ गया है. वहीं, चांदी भी सस्ती हुई है.

चांदी के भाव में आज 3700 रुपये की गिरावट (फाइल फोटो-ITG)
चांदी के भाव में आज 3700 रुपये की गिरावट (फाइल फोटो-ITG)

दिवाली के बाद सोना-चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की आधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com के मुताबिक, भारतीय सर्राफा बाजार में आज (शुक्रवार), 24 अक्टूबर 2025 को सोना-चांदी सस्ता हुआ है. ताजा कीमतों की बात करें तो 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट 122419 रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ गया है. वहीं, 999 शुद्धता वाली चांदी भी सस्ती होने के साथ 147750 रुपये किलो है.

आज 22-24 कैरेट सोने का रेट क्या है?

ibjarates.com पर 24 अक्टूबर को सुबह जारी किए गए रेट्स के मुताबिक, 995 शुद्धता वाले यानी 23 कैरेट सोने का रेट 121929 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 916 शुद्धता वाले यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट 112136 रुपये प्रति 10 ग्राम है. अगर आप ज्वैलरी के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो 22 कैरेट गोल्ड उपयुक्त माना जाता है.

चांदी का रेट क्या है?
चांदी की कीमत आज (शुक्रवार), 24 अक्टूबर को 147750 रुपये किलो है, जो बीते दिन यानी गुरुवार शाम को 151450 रुपये किलो था. बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर जारी की गई कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर मेकिंग चार्ज अलग से देने होते हैं.

कितने रुपये सस्ता हुआ 22-24 कैरेट सोना?

  शुद्धता गुरुवार शाम का भाव शुक्रवार सुबह का भाव रेट में कितना बदलाव
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999   (24 कैरेट) 123354 122419  935 रुपये सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995   (23 कैरेट) 122860 121929  931 रुपये सस्ता 
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916  (22 कैरेट)  112992 112136  856 रुपये सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750   (18 कैरेट) 92516 91814  702 रुपये सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585    (14 कैरेट) 72162 71615  547 रुपये सस्ता
चांदी (प्रति 1 किलो) 999      151450

147750

   3700 रुपये सस्ती

बता दें कि इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं और केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं किए जाते हैं.

