Gold-Silver Price: सोना फिर हुआ महंगा, चांदी की कीमत में भी आया उछाल... यहां देखें लेटेस्ट रेट

आज मंगलवार 14 अक्टूबर 2025 को सोना-चांदी की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है. आज सोने की कीमत 1 लाख 25 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई है. वहीं, चांदी का रेट भी बढ़ता ही जा रहा है, आज मंगलवार को चांदी का रेट 1 लाख 76 हजार रुपये प्रति किलो से अधिक पहुंच गया है.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (India Bullion And Jewellers Association) के अनुसार, कल सोमवार (13 अक्टूबर) की शाम को 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट (Gold Rate) 113726 रुपये प्रति 10 ग्राम था जो आज, 14 अक्टूबर की सुबह बढ़ोतरी के साथ 115125 रुपये तक आ गया है. इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना महंगा हुआ है, वहीं चांदी की कीमत में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. बता दें, गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से अधिक होते हैं.
Gold Price Today 14 October: जानिए सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट
|शुद्धता
|सोमवार शाम का रेट
|मंगलवार
सुबह का रेट
|कितना सस्ता या महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|124155
|125682
|₹1527 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|123658
|125179
|₹1521 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|113726
|115125
|₹1399 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|93116
|94262
|₹1146 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|72631
|73524
|₹893 महंगा
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|175325
|176175
|₹850 महंगी
सोमवार को क्या था सोना-चांदी का भाव?
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 13 अक्टूबर, सोमवार को भी सोने के दामों में बढ़ोतरी देखी गई थी और चांदी के भाव भी बढ़ गए थे. IBJA के अनुसार, 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट सुबह के समय 123769 रुपये था जो शाम के समय 124155 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था. वहीं, चांदी की कीमत 173125 से बढ़कर 175325 रुपये प्रति किलो तक हो गई थी.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की ओर से केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.